La Casa Zorrilla de Valladolid celebra celebra la literatura de género con la celebración del III Festival Rara Avis

Casa Zorrilla de Valladolid celebra celebra la literatura de género con la celebración del III Festival Rara Avis - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Zorrilla y los Cines Casablanca de Valladolid volverán a convertirse del 24 al 26 de septiembre en el epicentro de la literatura de género con un programa que incluye talleres, charlas, cine mudo musicalizado, un scape room y un concurso de microrrelatos en el marco de la celebración del III Festival Rara Avis.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha presentado este viernes la programación del Festival Rara Avis que se consolida como propuesta cultural "decidida" a la literatura de género en Valladolid.

Durante el acto, la edil ha estado acompañada por la coordinadora de la cita, la editora Montse Ruiz, y el director del programa Valladolid Letraherido, Pedro Ojeda.

Durante tres jornadas, la Sala Narciso Alonso Cortés (NAC) de la Casa de Zorrilla acogerá un amplio programa centrado en la llamada literatura 'de género' (terror, fantasía, ciencia ficción, negra y gótica) que ofrece una visión global de estos géneros a través de actividades dirigidas tanto al público aficionado como a nuevos lectores.

Con esta nueva edición, Valladolid Letraherido y la Casa de Zorrilla amplían su oferta cultural mediante una programación que combina divulgación, formación y ocio con el objetivo de reforzar el interés por la literatura de género y consolidar el festival como un referente en la ciudad, y que cuenta con la colaboración de los Cines Casablanca.

El cartel que ilustra esta nueva cita es de la diseñadora Ana Manteca y el programa reunirá a escritores, periodistas, divulgadores, editores y profesionales del mundo audiovisual, que abordarán distintas perspectivas de este género literario a través de charlas, talleres y una proyección cinematográfica.

La inauguración tendrá lugar el jueves 24 de septiembre a las 17.00 horas con el taller de escritura automática 'Un Frankenstein exquisito', impartido por Paz Altés, actual directora de la Casa de Zorrilla. Seguidamente, a las 19.00 horas, tendrá lugar la charla 'Aleister Crowley, el mago' impartida por Montse Ruiz.

Ese mismo día, a las 21.00 horas, los Cines Casablanca proyectarán una de las grandes obras del cine fantástico del periodo silente. 'The Magician' (1926, EEUU), dirigida por Rex Ingram, un clásico del cine mudo podrá verse acompañada por el piano de Ricardo Casas, quien ya ha participado en este festival anteriormente.

La programación continuará el viernes día 25 a las 19.00 horas con la charla 'Pueblo pequeño, infierno grande. Folk Horror en la España Vaciada', por Clara Diez. A esta ponencia le seguirá la mesa redonda 'Terror en la meseta. folkhorror, trigales y fanzine', que reunirá, a las 20.00, a Cristina Guerrero y Pablo González.

Para cerrar el segundo día de festival, a las 21.30, se podrá disfrutar del scaperoom dirigido por Míriam López Santos 'Los fantasmas de la Casa de Zorrilla', donde los asistentes podrán ayudar a la abuela Nicolasa y a José Zorrilla a reunirse en el 'Más Allá'. La experiencia estará dirigida a mayores de 16 años y requerirá de inscripción previa en la Casa de Zorrilla.

El sábado 26 se desarrollará la última jornada del festival, que comenzará a las 12.00 horas con una charla impartida por José Luis Pastor. 'Antes de Cthulhu. los horrores cósmicos en la Era Hiboria'.

Poco después, a las 13.00 horas , tendrá lugar la ponencia 'Mirada femenina en el cine de terror', a cargo de la directora de fotografía Karu Borge.

La tarde transcurrirá con tres charlas más. 'Lovecraft y los videojuegos. de Alone in the Dark A Place for the Unwilling', impartida por Ángel Luis Sucasas a las 17.00 horas; 'El cielo de Frankenstein', con Natalia Ruiz Zelmanovitch a las 18.00 horas y 'Cuando los muertos cabalgan deprisa. La oscura mitología del Romanticismo', oforecida por Israel J. Espino a las 19.00 horas.

Como cierre del festival, la organización celebrará una quedada temática abierta al público en el jardín romántico de la Casa de Zorrilla, donde los asistentes podrán acudir caracterizados como personajes de ficción y participar en la votación popular del I Concurso de Microrrelatos Rara Avis, cuya entrega de premios pondrá el broche final al encuentro.

Además, durante todas las jornadas habrá un punto de venta de libros especializados instalado en el zaguán de la misma casa-museo, gestionado por la distribuidora La Sombra de Caín.

El Festival Rara Avis es una iniciativa de la Fundación Municipal de Cultura organizada a través del programa Valladolid Letraherido con la colaboración de Editorial Deméter.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Todas las charlas programadas en la Casa de Zorrilla serán gratuitas hasta completar aforo (45 personas) y podrán seguirse también por Internet mediante retransmisión en directo.

Las entradas para la proyección en los Cines Casablanca pueden adquirirse a un precio único de 3 euros en la taquilla de los cines y en su página web.

La participación en el scaperoom 'Los fantasmas de la Casa de Zorrilla' requerirá inscripción previa en la Casa de Zorrilla. La actividad contará con un máximo de 15 participantes por sesión y estará dirigida a mayores de 17 años. La casa-museo está abierta al público de martes a sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas y domingos de 10.00 a 14.00 horas.

Las bases del concurso de microrrelatos se pueden consultar en. https.//festivalraraavis.netlify.app