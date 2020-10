Casado afirma que el objetivo es mantener 'COVID' y 'no COVID' pero se priorizará "salvar vidas"

Sanidad ha hecho un gasto en 2020 de 3.067 millones de euros, 253,76 de ellos con carácter "extraordinario" por la pandemia

VALLADOLID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha recalcado este martes que se ha trabajado "mucho" en la reordenación del sistema, con la clave de que se mantenga tanto la atención al COVID como la 'no COVID', y que se continuará con las operaciones sobre todo las de patologías con mayor 'morbimortalidad' porque la prioridad será "salvar vidas".

Así lo ha explicado Casado este martes en rueda de prensa, en la que ha señalado que en algunos hospitales, aunque la ocupación de camas es alta, todavía no se han ocupado otras zonas como las REA o las URPA, por lo que "todavía no se han suspendido" operaciones de otras patologías, algo que ha aseverado que "no se puede permitir" en casos de enfermedades como las cardiovasculares o el cáncer.

Eso sí, la consejera ha advertido de que la actual segunda ola de la pandemia "va a ser larga, más de la primera" y se ha referido a informaciones que ve "indicios de que en noviembre puede haber un pico más importante todavía" y que después vendrá una "curva plana pero larga", por lo que ha confiado en que "ojalá se confundan y ésto no dure hasta mayo".

En cualquier caso, ha comparado la situación con una "guerra" pero aun "más complicada que cuando es entre iguales", ya que al virus no se le ve, "circula" entre la sociedad y contagia, por lo que ha recordado que una pandemia "puede tener tantos muertos como puede tener una guerra", a lo que se deben sumar las "víctimas no COVID", que son personas que padecen otras enfermedades las cuales presentan un exceso de 'morbimorbilidad'.

"Un aplazamiento puede causar muchos daños, en casos de pacientes cardiovasculares, de cáncer, o con politrauma, por lo que no nos lo podemos permitir", ha aseverado, al tiempo que ha recordado que también son importantes otras actividades sanitarias como las terapias físicas.

Eso sí, ha recordado que hay otras consultas "de rutina, de problemas más controlados" que pueden ser aplazables.

En esta situación, ha apuntado, se debe aplicar "nuevas estrategias" adaptadas al objetivo de mantener atención COVID y no COVID, por ello se ha puesto en marcha la línea 900, la COVID App que se implementará en breve, los apoyos al 'rastreo', las 'arcas de Noé', recursos intermedios como las residencias medicalizadas o los programas de detección del virus en aguas fecales, que ya está en marcha.

7.683 CONTRATOS DE PROFESIONALES SANITARIOS

En materia de personal, la consejera ha subrayado el "gran esfuerzo" llevado a cabo para reforzar el sistema sanitario en Castilla y León, con la contratación de 7.683 profesionales en estos últimos meses.

En lo relativo al presupuesto, Casado ha subrayado que "nunca" se ha limitado el gasto para cubrir las necesidades por la pandemia, y ha añadido que la Consejería ha consumido un total de 3.067 millones de euros en el capítulo de gastos y, desde marzo, 253,76 millones de euros con carácter extraordinario para hacer frente a la pandemia.

De ellos, la mayor parte --97,8 millones-- para adquisición de productos sanitarios como respiradores, EPI o pruebas PCR, gracias a lo cual "ahora hay garantía para afrontar esta fase". 81,5 millones se han dedicado a contrataciones, 13,9 millones a formación y 10 millones a obras.

Por otra parte, la consejera ha señalado la importancia en la actualización de conocimientos para poder tener constancia de la última información que esté sobre la mesa para valorar lo mejor posible las situaciones sanitarias, así como contar con los datos adecuados.

Otro apartado importante es la comunicación, tanto sobre el COVID-19 como sobre otras patologías, "adaptarla para que los mensajes importantes lleguen a la población, porque si no hay complicidad con las personas no vamos a poder avanzar".