Casi 3.000 alumnos se enfrentarán a la PAU en el distrito de Salamanca

VALLADOLID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.983 estudiantes se han matriculado en el distrito universitario de Salamanca para la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), lo que supone un nuevo incremento respecto al curso pasado, cuando se registraron 2.840 estudiantes.

De este modo, el distrito USAL mantiene la tendencia al alza en el número de matriculaciones en las pruebas. Del total de estudiantes matriculados, 2.800 realizarán la fase general y 183 se presentarán únicamente a la fase de mejora, detalla la institución académica a través de un comunicado.

La distribución por provincias es la siguiente: Ávila, 676 estudiantes matriculados, de los cuales 650 realizarán la fase general; Salamanca, 1.671 estudiantes matriculados, de los cuales 1.546 realizarán la fase general; y Zamora, 636 estudiantes matriculados, de los cuales 604 realizarán la fase general.

Las pruebas se desarrollarán los días 2, 3 y 4 de junio en las diferentes sedes del distrito. La estructura de la PAU, así como la distribución horaria y de materias, será idéntica a la del curso pasado, manteniéndose el mismo modelo organizativo en las tres jornadas de exámenes.

Como principal novedad de esta edición, la Universidad de Salamanca refuerza su apuesta por la "accesibilidad y la igualdad de oportunidades" mediante la puesta en marcha, por primera vez, de una sede específica en el edificio de la Facultad de Economía y Empresa (FES) destinada a la adecuada atención del estudiantado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) y discapacidad.

"Esta medida ha sido posible gracias a la coordinación entre la organización de las pruebas y el Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca, permitiendo atender en condiciones adecuadas a más de 180 estudiantes que requieren algún tipo de adaptación durante la realización de los exámenes", añade la información.