Casi 800.000 euros para impulsar la investigación sanitaria en las universidades públicas de CyL

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VALLADOLID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado, por un importe de 795.993 euros, la concesión directa de subvenciones a las Universidades Públicas de Salamanca, Valladolid y León para impulsar proyectos de investigación sobre el cáncer, la medicina regenerativa y la terapia celular y la esclerosis múltiple.

En primer lugar, se ha adjudicado un importe de 254.875 euros para la concesión directa de una subvención a la Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca para impulsar la investigación oncológica traslacional. El objetivo de la subvención es el impulso y la consolidación del Biobanco en Red de Enfermedades Oncológicas de Castilla y León (BEOCYL) como estructura esencial para el fomento de la investigación oncológica básica y clínica en la Comunidad.

También se ha aprobado un importe de 32.000 euros para la concesión directa de una subvención a la Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca, a través del Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCYL) para continuar con los proyectos de investigación en el Centro en Red de Medicina Regenerativa y Terapia Celular.

De la misma manera, se ha adjudicado un importe de 82.000 euros para la concesión directa de una subvención a la Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca para continuar con los proyectos de investigación que se desarrolla en el área de hemopatías.

La Fundación Universidad de Valladolid recibirá 281.000 euros para para continuar con los proyectos de investigación en el Centro en Red de Medicina Regenerativa y Terapia Celular. El objetivo es proporcionar soluciones terapéuticas a situaciones patológicas que carecen de tratamiento en la actualidad, así como para mejorar los ya disponibles.

Por otro lado, se ha autorizado una cantidad de 136.818 euros para la concesión directa de una subvención a la Universidad de Valladolid para el estudio genético del cáncer hereditario con el Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM). El objetivo es avanzar en el estudio Tumores Hereditarios, así como en la caracterización molecular de familias de la Comunidad con alto riesgo de desarrollar un cáncer de este tipo. La subvención también servirá para el desarrollo de otros proyectos de investigación relacionados con la fisiología celular y molecular, la inmunidad innata e inflamación y la genética molecular de la enfermedad.

Finalmente, la Universidad de León recibirá un importe de 9.300 euros para colaborar en el desarrollo de un proyecto de investigación en el área de esclerosis múltiple para mejorar la calidad de vida de los afectados por esta enfermedad.

Todas las subvenciones se integran en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 de la Consejería de Sanidad y en la Estrategia Regional de investigación e innovación para una especialización inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027. Además, tienen como objetivo mejorar y fortalecer el ecosistema de investigación e innovación de la Comunidad para avanzar en la especialización al mismo tiempo que desarrollar y mantener las capacidades para la especialización inteligente.