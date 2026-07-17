Casi 900 personas participan en la actividad 'Al aire libro' de Salamanca para fomentar la lectura en verano

El concejal de Educación, Luis Sánchez Arévalo, ha visitado la actividad municipal 'Al aire libro'.
El concejal de Educación, Luis Sánchez Arévalo, ha visitado la actividad municipal 'Al aire libro'. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 17 julio 2026 13:55
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SALAMANCA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 860 personas participa en la actividad 'Al aire libro', que organiza el Ayuntamiento de Salamanca para fomentar la lectura y el ocio en familia, aunar propuestas culturales con entornos naturales y crear espacios de lectura innovadores y creativos.

El concejal de Educación, Luis Sánchez Arévalo, ha visitado este viernes la actividad, que ha explicado que trrata de crear "bibliotecas portátiles" con actividades de cuentacuentos, talleres y otras propuestas de animación lectora y creatividad para público familiar en un espacio natural.

Durante el mes de julio estas actividades se desarrollan en el parque San Francisco y en agosto se trasladarán al parque de los Jesuitas para llegar a diferentes barrios de la ciudad.

El concejal ha destacado que desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto, de lunes a viernes y en horario de 11.30 a 13.30 horas, estos dos parques se van a convertir "en un punto de encuentro en torno a los libros y la lectura".

El proyecto de dinamización de esta biblioteca al aire libre consistirá en cuentacuentos, talleres y actividades de animación a la lectura.

La actividad comienza cada día con 30 minutos de lectura inicial de libros para bebés, álbumes ilustrados, cuentos en inglés, cómics y libros informativos. A las 12.00 horas tiene lugar la sesión de narración y a las 12.45 horas se lleva a cabo un pequeño taller de creatividad en el que se entrega a cada familia un kit de materiales para que realice la actividad propuesta.

Es un programa gratuito en el que cada semana pueden participar 40 familias formadas por un adulto y dos niños como máximo y en el parque de San Francisco está previsto que participen 479 personas, mientras que en el de los Jesuitas serán 381.

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