Casi un centenar de agentes DE LA GUARDIA CIVIL velará por la seguridad en las fiestas de San Juan de Arroyo (Valladolid

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, y el alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández, en la Junta de Seguridad Local para las próximas fiestas patronales de San Juan 2026 - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Se estima que la afluencia de público pueda alcanzar las 35.000 personas en el Parque del Socayo y las 4.400 en las actividades

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 98 efectivos de la Guardia Civil y 24 de la Policía Municipal velará por la seguridad en las fiestas de San Juan de la localidad vallisoletana de Arroyo que se celebrarán del 5 al 10 de mayo, en las que se estima que la afluencia de público pueda alcanzar las 35.000 personas en el Parque del Socayo y las 4.400 en las actividades previstas en la Plaza Mayor y Calle de San Juan.

El subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, y el alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández, han copresidido este jueves la Junta de Seguridad Local para las próximas fiestas patronales del municipio.

Los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Municipal trabajarán junto con 24 voluntarios de Protección Civil y seis Bomberos de la Diputación provincial del Parque de Arroyo.

En total, se estima que la afluencia de público puede alcanzar las 35.000 personas en el Parque del Socayo y las 4.400 en las actividades previstas en la Plaza Mayor y Calle de San Juan.

ACTIVIDADES

En la zona de la Plaza Mayor y Calle de San Juan, frente a la ermita de San Juan Ante Portam Latinam, hay programados varios conciertos y orquestas, además del pregón y la coronación de las reinas y reyes de las fiestas.

En la zona central del Parque del Socayo se instalan las casetas de las peñas; el ruedo de vaquillas; la zona infantil y de baile --en el frontón- y la zona de fuegos artificiales--.

Las actividades se van a desarrollar principalmente en el núcleo urbano de Arroyo de la Encomienda, en zona peatonales cerradas al tráfico, lo que permite habilitar medidas de evacuación y seguridad.

Precisamente, la Junta Local de Seguridad ha analizado hoy, zona por zona, todos los planos de acceso y las rutas de evacuación sanitaria para estos espacios -así como la zona de lanzamiento para los fuegos artificiales del día 6 de mayo- y el perímetro de seguridad necesario.

Según se ha visto en la reunión, está previsto instalar un Punto Violeta, en la zona del frontón, al lado de las carpas de los servicios municipales, para que las mujeres puedan pedir ayuda y denunciar si sufren una agresión sexual.