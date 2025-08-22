Los castellanoleoneses tienen previsto gastar 419 euros en la 'vuelta al cole', un 2% menos que la media, según Cetelem

VALLADOLID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los castellanoyleoneses tienen previsto gastar 419 euro en la 'vuelta al cole', lo que supone un dos por ciento menos que la media y las principales compras serán de libros, material escolar y ropa, según los datos del zoom del Observatorio Cetelem ante el inicio del próximo curso escolar.

Según este observatorio, el 33 por ciento de los encuestados en la Comunidad tiene intención de realizar el mismo gasto que el año anterior en la vuelta al cole, mientras que un 43 por ciento declara tener intención de reducir dicho presupuesto, y un 24 por ciento asegura que lo aumentará, debido al incremento generalizado de precios lo que provocará un incremento del gasto.

Entre los que reconocen que van a reducir su presupuesto, casi la mitad de ellos, el 44 por ciento, asegura que se acogerá a programas de préstamos de libros, mientras que otro 44 por ciento hará compras de segunda mano. Asimismo, un 33 por ciento de los encuestados en Castilla y León afirma que reutilizará, en la medida de lo posible, materiales del curso anterior.

Los productos que más comprarán los castellanoleoneses en la vuelta al cole son material escolar, con un 76 por ciento de las menciones; libros, un 71 por ciento; y ropa, otro 57 por ciento.

Asimismo, destaca el 19 por ciento de encuestados que declara que destinará parte del presupuesto a comprar dispositivos electrónicos e informáticos, cinco puntos más que la media nacional.

POR ETAPAS.

El 34 por ciento de los encuestados tiene hijos en edad escolar y de ellos, un 19 por ciento tienen hijos que cursarán Primaria, un 24 por ciento Secundaria y un 29 por ciento Educación Infantil. Le siguen un aquellos que declaran tener hijos que comenzarán la guardería, con un 19 por ciento, y un 14% que estudiarán Bachillerato.

Asimismo, la mayoría de los encuestados en la Comunidad y que tienen hijos escolarizados declaran que estudian en centros públicos, con un 71 por ciento de las menciones, mientras que un 24 por ciento estudia en un colegio concertado y un 5 por ciento en uno privado.

BNP Paribas Personal Finance, conocida en el mercado español a través de su marca comercial Cetelem, es especialista en crédito al consumo, préstamos personales y gestión de tarjetas. Opera en España desde 1988, donde cuenta actualmente con más de 1.500 empleados y 3,5 millones de clientes.

El Observatorio Cetelem, con más de 25 años de trayectoria, es un referente en un referente del análisis del consumo y la distribución en España, con más de 100 estudios publicados en estos años.