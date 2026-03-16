Castilla y León: 14 de abril y 7 de mayo, las fechas clave tras las elecciones autonómicas

Imagen de archivo del Hemiciclo de las Cortes de Castilla y León - CORTES CYL

VALLADOLID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El martes 14 de abril y el jueves 7 de mayo son dos de las principales fechas claves en Castilla y León tras la celebración de las elecciones autonómicas de este domingo, 15 de marzo, que darán paso a la XII Legislatura.

La primera, el martes 14 de abril, es la fecha fijada en el Decreto de convocatoria de las elecciones para la celebración de la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León con la que echará a andar oficialmente la XII Legislatura que estará formada por los 82 procuradores elegidos ayer --33 de PP, 30 de PSOE, 14 de Vox, 3 de UPL, 1 de Por Ávila y 1 de Soria ¡Ya!, a falta de contabilizar el voto de los españoles residentes ausentes, el conocido como voto CERA--.

Esta sesión tendrá lugar a las 11.30 horas del martes 14 de abril y, según establece el Reglamento de las Cortes, será presidida por el procurador electo de mayor edad de los 82 presentes que será asistido en calidad de secretarios por los dos más jóvenes.

La 'mesa de edad' se encargará de declarar abierta la sesión y de dar lectura al Decreto de convocatoria y a la relación de los procuradores electos. A continuación se procederá a la elección de la nueva Mesa de las Cortes que, tras la reforma del Reglamento en el noveno mandato, tendrá seis puestos: presidencia, dos vicepresidencias y tres secretarías. Los elegidos necesitarán mayoría absoluta en la primera vuelta y simple en una segunda votación.

Concluidas las votaciones, los elegidos ocuparán sus puestos en la nueva Mesa tras lo que el presidente electo prestará y solicitará de los demás procuradores el juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía bajo la fórmula de la jura o promesa. Finalizado el llamamiento, el jefe del Ejecutivo declarará constituidas las Cortes de Castilla y León de la XII Legislatura tras lo que se levantará la sesión.

La siguiente fecha importante en el calendario de Castilla y León es el 7 de mayo, "como máximo", cuando expirará el plazo límite para que el jefe del Legislativo proponga al candidato a ser investido como presidente de la Junta tras una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para conocer los apoyos.

El Reglamento establece en concreto que el presidente de las Cortes tendrá un plazo máximo de quince días hábiles para proponer a un candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, periodo que comenzará a contar al día siguiente de la constitución del Parlamento, es decir, desde el día 15 de abril.

Después se abrirá otro plazo máximo de dos meses que comenzará a contar a partir de la primera votación de investidura para conseguir la confianza de las Cortes de Castilla y León, que, de lo contrario, quedarán automáticamente disueltas.

7 DÍAS TRAS EL 14 DE ABRIL PARA CONSTITUIR LOS GRUPOS, SALVO EL MIXTO

Por otro lado, el Reglamento de las Cortes da un plazo de siete días a contar desde la sesión constitutiva para la conformación de los grupos mediante escrito dirigido a la Mesa, con la excepción del Mixto, que tiene un plazo no superior a 30 días a contar desde el 14 de abril.

El nuevo Parlamento autonómico estará conformado por cuatro grupos parlamentarios y por seis partidos políticos, frente a los cinco del precedente con hasta ocho partidos --han desaparecido Ciudadanos y Unidas-Podemos--.

El Grupo Parlamentario Popular contará con 33 procuradores --dos más-- de los 82 procuradores por lo estará a nueve escaños de los 42 que marcan la mayoría absoluta. El Grupo Parlamentario Socialista será el principal grupo en la oposición, con 30 escaños --dos más--, y el Grupo Parlamentario Vox será el tercero con catorce procuradores, uno más.

Las Cortes de la XII Legislatura contarán con un Grupo Mixto integrado por tres siglas políticas lideradas por UPL, con tres escaños, con un sólo procurador para Soria ¡Ya!, que tenía tres, y otro de Por Ávila que mantiene su escaño.

Otra de las incógnitas es saber quién presidirá las Cortes de Castilla y León de la XII Legislatura, que en la precedente ha estado presidida por Carlos Pollán, de Vox. En 2019, la Presidencia de la Cámara recayó en el procurador salmantino por Ciudadanos Luis Fuentes que rompió 28 años de presidencias ininterrumpidas de las Cortes del PP que inició Manuel Estella en 1991.



