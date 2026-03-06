Castilla y León: 453 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas el pasado año, 37 más

Archivo - Firma de documentos, hipoteca, - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

VALLADOLID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León se situó como la novena comunidad autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en 2025, con un total de 453 casos (436 de personas físicas y 17 de personas jurídicas), frente a los 416 casos de 2024, lo que supone 37 más, según los datos aportados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press.

Y según la estadística del INE, sólo diez casos de ejecuciones hipotecarias correspondieron a vivienda nueva mientras que los otros 443 son de vivienda usada.

En cuanto al total de fincas hipotecadas en Castilla y León (781), en noveno lugar del ranking nacional, la mayoría son viviendas, con esos 453 casos, seguidas de otras urbanas (247), de las fincas rústicas (56) y de los solares (25).