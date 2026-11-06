Castilla y León destina 21 millones a seguros agrarios en 2027, un 40% más, para alcanzar la subvención máxima

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental incluye en sus presupuestos para 2027 un partida de 21 millones de euros destinada a seguros agrarios, lo que supone un incremento del 40 por ciento respecto al ejercicio de 2026.

Según ha asegurado el titular de este departamento, Joaquín Antonio Pino, durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, donde ha desgranado sus cuentas para el próximo ejercicio, este aumento presupuestario permitirá que la subvención conjunta de las pólizas se sitúe en el límite máximo autorizado por la normativa comunitaria.

El consejero ha situado los seguros agrarios, junto a la sanidad animal, como una de las dos prioridades estratégicas dentro del programa de Producción Agraria, integrado en la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, cuya dotación global alcanzará los 113,08 millones de euros tras experimentar un crecimiento del 35,83 por ciento.

El titular de Agricultura ha destacado que Castilla y León se mantiene como la comunidad autónoma con mayor superficie y producción aseguradas y la segunda en capital asegurado, al tiempo que reúne a unos 33.000 tomadores de pólizas, un volumen que representa en torno al 55 por ciento de los solicitantes de la Política Agraria Común (PAC). No obstante, ha advertido de que todavía existe margen para incrementar la contratación, especialmente en las líneas de aseguramiento pecuario.

En este marco, el consejero ha insistido en que el objetivo de la Consejería pasa por conseguir que más agricultores y ganaderos contraten estas coberturas y garantizar que las indemnizaciones respondan eficazmente ante siniestros.

Por ello, ha avanzado que, al margen del refuerzo financiero autonómico, la Junta mantendrá una posición exigente ante la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y el Ministerio de Agricultura para demandar coberturas más amplias y un cálculo de rendimientos actualizado.

Entre las reivindicaciones planteadas al Gobierno central, Joaquín Antonio Pino ha reclamado la incorporación urgente de contingencias que en la actualidad carecen de una respuesta adecuada en el sistema nacional, tales como los daños por mildiu en viñedo, la enfermedad hemorrágica epizoótica o la dermatosis nodular bovina, al tiempo que ha urgido a avanzar de forma decidida en la articulación de un seguro de rentas para el sector.