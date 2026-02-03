Castilla y León: Enero cierra con un superávit del 53% en precipitaciones, según AEMET

Mapa elaborado por la Aemet sobre el carácter de la precipitación correspondiente al mes de enero de 2026 - AEMET

VALLADOLID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León registró un mes de enero "muy húmedo" que se saldó con un superávit de precipitaciones del 53 por ciento respecto al valor medio para el primer mes del año, según los primeros datos aportados por la Aemet sobre el balance del mes recientemente terminado.

Por su parte, en cuanto a temperaturas enero de 2026 fue "normal" y registró en concreto una anomalía de -0,2 grados centígrados respecto al valor medio para este periodo del año.

Por otro lado y según ha informado también la Aemet, en enero se registraron 119,3 mm en el conjunto de la España peninsular, un 85 por ciento más que el promedio de 1991-2020, lo que confirma el balance de mes "muy húmedo".

Se trató en concreto del segundo enero más lluvioso del siglo XXI, por detrás del primer mes de 2001, cuando se computaron 131,5 mm, y el séptimo desde 1961.