Castilla y León incorpora las gafas de realidad mixta en la donación de sangre y plasma para atraer nuevos perfiles

Gafas de realidad mixta en el proceso de donación que ha introducido el Centro e Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. - JCYL

VALLADOLID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) ha introducido gafas de realidad mixta en el proceso de donación de sangre y plasma, una iniciativa que tiene como objetivo mejorar la experiencia del donante e incentivar que más personas acudan a donar por primera vez y repitan el proceso.

Uno de los principales retos de la donación es la percepción del proceso, especialmente entre quienes nunca han donado. Las gafas de realidad mixta actúan como un elemento de distracción y relajación, al reducir la tensión y mejorar la experiencia durante la extracción, han informado a Europa Press fuentes de la Junta.

El dispositivo incorpora lentes transparentes que permiten al personal sanitario mantener el control visual del donante en todo momento. Además, la interacción se realiza mediante el movimiento ocular, sin necesidad de utilizar las manos, lo que garantiza la seguridad y la comodidad durante todo el proceso.

El sistema es compatible con gafas graduadas e incluye subtítulos en castellano, lo que favorece su uso por parte de personas con discapacidad auditiva.

El sistema ofrece dos entornos diseñados específicamente para este contexto. El primero, Zen Garden, es una experiencia guiada orientada a la relajación, en la que el donante interactúa con un jardín virtual mediante la mirada.

El segundo, Intergaláctica, es una propuesta más dinámica que introduce elementos de juego y exploración en un entorno futurista. La tecnología permite al usuario visualizar elementos digitales en 3D integrados en el entorno real mientras realiza la donación, sin interferir en el procedimiento sanitario.

AUMENTAR DONACIONES

La incorporación de esta tecnología responde a la estrategia del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León para reforzar la donación regular, clave para garantizar el suministro en los hospitales de la Comunidad.

Además de mejorar la experiencia individual, la iniciativa busca conectar con perfiles menos habituales en la donación, como la población joven, más familiarizada con entornos digitales, y fomentar su fidelización.

Los puntos fijos de donación de Valladolid y Burgos serán los espacios donde los donantes podrán vivir esta nueva experiencia. En Valladolid se realizará en el Centro de Hemoterapia y Hemodonación del 19 al 22 de mayo, de 9.00 a 22.00 horas, mientras que en Burgos será del 25 al 29 de mayo en el Hospital Divino Vallés, de 8.00 a 22.00 horas.

El Chemcyl ha recordado que los hospitales de Castilla y León requieren en torno a 450 donaciones de sangre diarias para intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, enfermedades crónicas o situaciones de urgencias.