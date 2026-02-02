Castilla y León lidera el turismo rural en 2025 con 1,8 millones de pernoctaciones

Archivo - Imagen de recurso de una casa rural en Castilla y León. Casa rural, interior de casa rural. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León cerró el año 2025 como el destino preferido en turismo rural del país y alcanzó los 1,80 millones de pernoctaciones, un 5,9 por ciento menos que en 2024 cuando llegó a los 1,92 millones, mientras que en España aumentaron un 1,2 por ciento, según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos emitida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogida por Europa Press.

Del mismo modo, Castilla y León lideró las pernoctaciones en los alojamientos de turismo rural en diciembre con 148.000 en total y un 7,3 por ciento menos que en el mismo mes de 2024, cuando en España disminuyeron un 1,5 por ciento.

Además, en el último mes de 2025 un total de 62.641 viajeros pasó por los alojamientos de turismo rural existentes en Castilla y León de los que 59.819 son residentes en España y 2.822 en el extranjero.

Por su parte, la estancia media fue de 2,37 noches, de nuevo inferior que la media (2,51 por ciento), y Castilla y León se mantiene también como la comunidad autónoma que más personal emplea en el turismo rural, con 4.577, seguida de Andalucía (3.468) y Castilla-La Mancha (2.567).

Respecto al número de alojamientos abiertos en Castilla y León en el mes de diciembre ascendió a 3.154 (15.345 en España), con 28.515 plazas estimadas (148.452 en todo el país). El grado de ocupación en los establecimientos rurales de la Comunidad fue del 16,77 por ciento por plazas (17,83 en el resto de España), 30,73 por ciento en cuanto a las plazas en fin de semana (29,63 ciento como media nacional) mientras que por habitaciones la ocupación se situó en el 20,42 por ciento, frente al 23,37 del resto del país.

Finalmente, el Índice Precios de Alojamientos de Turismo Rural se situó en Castilla y León en 193,27, mayor que el nacional (183,50) y un 11,17 por ciento más, por encima de la media que sube un 7,35 por ciento.