Castilla y León mantiene 17 incendios, de ellos nueve de IGR 2, uno de nivel 1 y otros siete activos

Un grupo de bomberos forestales tratan de extinguir el fuego, a 22 de agosto de 2025, en Argayo, León, Castilla y León (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

VALLADOLID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La jornada del domingo comienza en Castilla y León con un total de 17 incendios, de ellos nuevo mantienen un Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, uno se encuentra en nivel 1 y otros siete permanecen activos.

Así lo refleja el balance de incendios forestales en Castilla y León realizado por el Ejecutivo autonómico en la plataforma Inforcyl, consultado a las 11.00 horas, donde la mayoría de los focos siguen localizándose en las provincias de León, Zamora y Palencia, con algunas reproducciones registradas en la primera.

Entre los incendios catalogados como más graves figuran los de Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de la Cabrera, Barniedo, Cardaño de Arriba, Gestoso, La Baña y Colinas del Campo de Martín Moro, en León, junto al de Porto, en Zamora.

Este último, que se extendió a la provincia leonesa, afectó en la tarde del sábado a la localidad de La Baña y ha obligado a la evacuación de vecinos tras la reactivación de varios focos en la tarde de este sábado.

Precisamente, la jornada del sábado concluyó con buenos resultados y un avance "positivo" en la lucha contra el fuego en la provincia leonesa, si bien un total de 330 vecinos de La Baña tuvieron que se desalojados ante el avance del incendio procedente de Porto (Zamora).

De hecho, las brigadas de refuerzo en incendios forestales como Tabuyo han trabajado durante la noche de este domingo para proteger el pueblo de La Baña junto a medios del operativo de Castilla y León. En este caso, realizaron un contrafuego apoyado en una pasada de bulldozer, una maniobra que "salió bien", según han relatado a través de redes sociales.