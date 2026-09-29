CyL recoge más de 326 toneladas de residuos de medicamentos a través de SIGRE en 2025

Euskadi recoge en 2025 cerca de 250 toneladas de residuos de medicamentos a través de los Puntos Sigre - SIGRE

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La colaboración de los castellanoleoneses con el reciclaje de los residuos de medicamentos y sus envases ha continuado en ascenso tras recogerse durante 2025 un total de 326.674 kilos de envases vacíos o con restos de medicamentos a través de los Puntos SIGRE en las farmacias de la Comunidad, lo que ha supuesto un incremento del 7,64 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Este avance ha confirmado la consolidación de un hábito ambiental y sanitario extendido entre la población, centrado en revisar el botiquín doméstico y depositar en los Puntos SIGRE los medicamentos caducados, los restos de tratamientos finalizados y sus envases.

En términos de participación, la media autonómica se ha situado en 136,20 gramos por habitante al año, mientras que la recogida por farmacia ha alcanzado los 16,86 kilos al mes, apoyándose en una red de 1.615 farmacias colaboradoras a cierre de 2025.

El director general de SIGRE, Miguel Vega, ha señalado que estos datos demuestran un mayor compromiso de la ciudadanía con la salud y el medioambiente. En este sentido, ha subrayado que depositar estos residuos en las farmacias evita riesgos en el hogar, previene la automedicación incontrolada y contribuye a evitar la contaminación de suelos, ríos o mares.

La entidad ha recordado además la importancia de realizar esta revisión tras las vacaciones estivales, aclarando que no deben depositarse agujas, termómetros, radiografías, pilas, productos químicos ni test de autodiagnóstico.

Los materiales recogidos se trasladan a la Planta de Clasificación de Envases y Residuos de Medicamentos situada en Tudela de Duero (Valladolid), donde la aplicación de inteligencia artificial, robótica y sistemas avanzados ha permitido reciclar hasta un 74,93 por ciento de los envases en 2025. Aquellos restos y envases no reciclables se han destinado a valorización energética.

Este modelo, impulsado por la industria farmacéutica junto a la distribución y las farmacias, y con el apoyo de las administraciones, cumple en 2026 su 25º aniversario bajo el enfoque 'One Health'.

A lo largo de este cuarto de siglo, las compañías farmacéuticas han promovido iniciativas de ecodiseño que han logrado reducir el peso medio de los envases en más de un 25 por ciento en las dos últimas décadas, incorporando mejoras ambientales en uno de cada tres medicamentos comercializados en España. Asimismo, desde el 1 de enero de 2025, SIGRE ha ampliado su ámbito de actuación a los envases comerciales e industriales de medicamentos.