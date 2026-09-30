Castilla y León registra un absentismo laboral del 7,2% en el segundo trimestre, en la media nacional.

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha registrado una tasa de absentismo laboral del 7,2% de las horas pactadas durante el segundo trimestre de 2026, lo que ha supuesto un incremento de tres décimas respecto al mismo periodo del año anterior. Con este leve repunte, la comunidad autónoma se ha mantenido en línea con la media del conjunto de España, según ha reflejado el Informe de absentismo del segundo trimestre de 2026 elaborado por Randstad Research.

En lo relativo a las ausencias derivadas exclusivamente de incapacidades temporales o bajas médicas, la tasa regional se ha situado en el 5,5%, experimentando también una variación de tres décimas sobre el ejercicio previo. Este dato ha mostrado una evolución ligeramente más favorable que el promedio de España, donde el absentismo por baja médica se ha ubicado en el 5,6%.

Por sectores económicos en Castilla y León, la industria ha liderado el nivel de ausencias con un 7,5% de las horas pactadas (5,9% por IT), a pesar de haber reducido su cifra en tres décimas en comparación con el segundo trimestre de 2025. Le ha seguido el Sector Servicios con un 7,3% (5,5% por IT) tras un aumento interanual de cuatro décimas, mientras que la construcción ha marcado el menor índice con un 5,2% (4,4% por IT), habiendo registrado un repunte de cuatro décimas.

A escala nacional, el absentismo general ha provocado la pérdida del 7,2% de las horas pactadas, lo que ha representado un repunte de 0,2 puntos porcentuales. En total, un promedio diario de 1.637.174 personas no ha acudido a su puesto de trabajo, siendo la incapacidad temporal la causa principal al concentrar el 5,6% de las horas pactadas y afectar a 1.274.528 trabajadores al día.

El director de Randstad Research, Valentín Bote, ha señalado que el absentismo se ha consolidado como un lastre estructural para la productividad y la competitividad empresarial. Asimismo, ha advertido de que no se trata de un repunte coyuntural, sino de una tendencia de crecimiento constante desde 2019, destacando de forma alarmante que los casos por incapacidad temporal casi se han duplicado en la última década.