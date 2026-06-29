CyL registra la menor tasa de violencia de género de España en el primer trimestre de 2026

VALLADOLID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de Castilla y León han registrado en el primer trimestre de 2026 una tasa de 11,4 mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres. Esta cifra sitúa a la comunidad autónoma como la región con el índice más bajo de todo el país, notablemente por debajo de la media nacional, que se ha establecido en 18,1 víctimas por cada 10.000 mujeres durante este mismo periodo.

A nivel nacional, el número de denuncias por violencia de género recibidas en los órganos judiciales judiciales durante los tres primeros meses del año ha ascendido a 50.911. Este volumen de procedimientos judiciales ha supuesto un incremento del 6,36 por ciento en relación con el mismo periodo del año anterior, según los datos hechos públicos hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

El informe estadístico del Consejo General del Poder Judicial ha reflejado que en España se han contabilizado un total de 45.220 mujeres víctimas de la violencia machista entre enero y marzo. Del conjunto de mujeres afectadas que han formulado denuncias, un 60,73 por ciento poseía la nacionalidad española, mientras que el 39,27 por ciento restante correspondía a mujeres procedentes de otros países.

Por otro lado, un total de 5.337 mujeres víctimas se han acogido a la dispensa del deber de declarar contra su agresor en el conjunto del Estado. Este volumen de renuncias ha representado el 11,8 por ciento del total de las víctimas registradas y ha significado un incremento del 8,63 por ciento en comparación con los datos reportados en los tres primeros meses de 2025.

Finalmente, los diferentes órganos judiciales españoles han dictado 15.474 sentencias penales en materia de violencia de género durante el trimestre analizado. De estas resoluciones judiciales emitidas por los tribunales, el 81,78 por ciento, lo que equivale a un total de 12.655 fallos, han resultado condenatorias para los denunciados, mientras que 2.819 de ellas han sido absolutorias.