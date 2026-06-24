CyL registra la tasa más baja de demandas de disolución matrimonial del país hasta marzo

Castilla y León registra la tasa más baja de demandas de disolución matrimonial del país hasta marzo - CGPJ

VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de Castilla y León han registrado la tasa más baja de demandas de disolución matrimonial del país en el primer trimestre de 2026, con un total de 36,1 demandas por cada 100.000 habitantes. Esta cifra sitúa a la comunidad autónoma a la cabeza de los territorios con menor incidencia en separaciones, divorcios y nulidades, posicionándose significativamente por debajo de la media nacional, que se ha situado en 42,4 demandas por cada 100.000 habitantes durante los tres primeros meses del año.

A nivel nacional, el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado de que el número total de demandas de disolución matrimonial ha disminuido un 14,1 por ciento respecto al mismo trimestre de 2025. En total, los órganos judiciales de todo el país han registrado entre enero y marzo un volumen de 20.832 demandas de este tipo.

El desglose de los datos estatales ha revelado que todos los tipos de demandas han experimentado una disminución interanual respecto al año anterior. Las demandas de divorcio no consensuado han supuesto un descenso del 26,9 por ciento al situarse en 6.904, mientras que los divorcios de mutuo acuerdo han disminuido un 5,5 por ciento tras alcanzar las 13.186 demandas. Por su parte, las separaciones no consensuadas han decrecido un 30,3 por ciento y las consensuadas lo han hecho en un 3,5 por ciento, registrándose también 16 demandas de nulidad.

En lo que respecta a la distribución geográfica, junto a Castilla y León, las tasas más bajas de disoluciones por cada 100.000 habitantes se han localizado en el País Vasco, con 36,7; La Rioja, con 37,3; y la Comunidad de Madrid, con 37,4. En el extremo opuesto, los territorios que han presentado un mayor número de demandas en relación con su población han sido Navarra, con una tasa de 52,4; la Comunidad Valenciana, con 49,6; e Illes Balears, con 49,3.

Por último, el CGPJ ha aportado información relativa a los procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio, donde las demandas consensuadas han aumentado un 2 por ciento, frente a una bajada del 26,6 por ciento de las no consensuadas. Asimismo, las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas han mostrado una reducción interanual del 0,3 por ciento, mientras que las variantes no consensuadas han disminuido un 22,7 por ciento en el conjunto del Estado.