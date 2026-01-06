Castilla y León registró 159.018 demandantes de empleo en diciembre, de ellos 108.530 no ocupados que caen un 4,77%

VALLADOLID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de demandantes de empleo en Castilla y León en el mes de diciembre de 2025 fue de 159.018, de los que 35.744 eran ocupados, 14.744 tenían disponibilidad limitada, 102.005 eran parados registrados y 6.525 eran "otros no ocupados considerados parados por la EPA".

Del mismo modo y según los últimos datos facilitados a Europa Press por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, los demandantes de empleo "no ocupados" (parados registrados y otros no ocupados) registrados en Castilla y León el pasado mes (108.530) cayeron un 4,77 por ciento (5.437 personas menos) respecto al mismo mes del año anterior, por debajo de la media nacional donde bajaron un 5,47 por ciento.

Sin embargo, en términos mensuales el número de demandantes de empleo "no ocupados" aumentó en Castilla y León un 0,03 por ciento (35 personas más), cuando en España cayeron un 0,81 por ciento.