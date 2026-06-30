El castro de Chano, en el valle leonés de Fornela, acogerá el 24 de julio la tercera edició de 'Entresebes Folk'

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Manuel Martínez Morán, y la alcaldesa de Peranzanes, Henar García. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El castro de Chano, situado en el valle leonés de Fornela, ha sido el escenario elegido para acoger la tercera edición del festival 'Entresebes Folk' el próximo viernes 24 de julio.

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Manuel Martínez Morán, y la alcaldesa de Peranzanes, Henar García, han presentado en Ponferrada esta iniciativa del Instituto Leonés de Cultura (ILC) que ha nacido con el doble objetivo de fomentar la música tradicional y divulgar la riqueza natural y patrimonial de los pueblos de León de manera libre y gratuita. El evento contará con la participación de Rodrigo Martínez, la banda de gaitas berciana Templarios del Oza y el grupo zamorano Ringorrango.

Martínez Morán ha explicado que la filosofía de este ciclo consiste en recorrer diferentes comarcas de la provincia para ofrecer al público la posibilidad de disfrutar de la música de raíz y conocer lugares destacados del patrimonio histórico-artístico leonés. Asimismo, el diputado ha recordado que el valle de Fornela se ha sumado de este modo a las citas anteriores celebradas en el monasterio de Santa María de Carracedo y en la villa de Grajal de Campos. El nuevo ILC ha buscado con estas actuaciones ayudar a dar a conocer el trabajo de recuperación de los sonidos de la tradición y difundir el valor del territorio.

El vicepresidente del ILC ha destacado la importancia del castro prerromano de Chano, donde el organismo autónomo de la Diputación Provincial ha realizado diversas inversiones en su paisaje de alta montaña, el cual se ha visto afectado en parte por los graves incendios del pasado verano.

DESCUBRIR EL CENTRO

El diputado ha asegurado que el festival ha supuesto una manera de colaborar en la recuperación de la zona y de promocionar su patrimonio etnográfico, su arquitectura tradicional y el habla local, conocida como 'furniellu'. Igualmente, ha señalado que el evento es una excelente oportunidad para que la gente descubra el castro, que cuenta con un centro de interpretación y cabañas recreadas. El cartel anunciador del festival ha sido diseñado por el ilustrador Ricardo Escobar en dos versiones, español y leonés.

Por su parte, la alcaldesa del municipio de Peranzanes, Henar Alonso, ha destacado el valor de este evento musical y ha recordado que la cultura en Fornela ha ayudado durante muchos años a mantener vivos los pueblos frente a la despoblación y la emigración.

La regidora ha manifestado que las danzas tradicionales han servido históricamente como el gran motivo y la disculpa idónea para volver a encontrarse. La presente edición del festival se desarrollará en la pradera ubicada frente a las chozas recreadas de la entrada del castro, un destacado emplazamiento astur de la primera mitad del siglo I que sobresale por el excelente estado de conservación de sus viviendas.

El castro ha previsto abrir sus puertas de forma gratuita a las 17.00 horas del 24 de julio, momento en el que varias guías se irán turnando para mostrar el yacimiento al público. Las actuaciones musicales han sido programadas a partir de las 18.00 horas con la banda de gaitas Templarios del Oza, una agrupación fundada en 1987 en Toral de Merayo que protege el folclore berciano e incorpora a jóvenes músicos.

Posteriormente, a las 18.30 horas, ha sido fijada la intervención en formato trío del investigador y multiinstrumentista Rodrigo Martínez. Finalmente, el grupo zamorano Ringorrango, creado en 2011 con el objetivo de acercar la música de raíz del Noroeste ibérico al gran público, ha cerrado los horarios previstos con su concierto a las 19.30 horas.