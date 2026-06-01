Catas, expositores, sorteos y música, este fin de semana en la V Feria Europea del Queso de Serrada (Valladolid)

Presentación de la V Feria Europea del Queso de Serrada (Valladolid). - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Catas, expositores, sorteos y música forman parte de la programación de la V Feria Europea del Queso de Serrada (Valladolid), que se celebrará los días 5, 6 y 7 de junio en el pabellón municipal.

Entre los expositores se encuentran "algunos de los quesos más emblemáticos de España", procedentes de territorios como Idiazábal, Mahón, Casar de Cáceres, Villaluenga del Rosario, Aracena, Sierra de Yeguas, Vilalba, Vilar de Santos, Ripoll, Fuentesaúco, Almudévar, Monesterio y Serrada.

Asimismo, se llevarán a cabo macrocatas de queso y vino, donde los participantes aprenderán sobre las peculiaridades de cada tipo, acompañadas por los excelentes vinos de la Denominación de Origen Rueda.

Además, los participantes recibirán una copa grabada y entrarán en el sorteo de un lote de queso valorado en 250 euros y una experiencia de la Ruta del Vino de Rueda, según ha informado el Ayuntamiento de Serrada en un comunicado recogido por Europa Press.

También habrá música y ambiente festivo en los establecimientos del municipio, con DJ como Gery y Juansaya, entre otros, así como actuaciones tradicionales e hinchables para los más pequeños.

Además, el viernes en el centro cívico, Javier Sánchez de la oficina técnica de la Ruta será el encargado de llevar a cabo la charla-cata 'El arte de comer queso' y una cata de queso de la Ruta Europea con sake.

Además, se expondrán trabajos académicos de la ETS de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, como el proyecto 'Plan de Mejora Ambiental de Serrada'.