Cátedra de Memoria Democrática de la ULE reivindica rigor investigador para extender la historia más allá de las aulas

Presentación de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de León, en la Facultad de Filosofía y Letras. - ULE

LEÓN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha reivindicado el papel de la Universidad de León (ULE) en el estudio y la divulgación de la historia reciente durante la presentación oficial de la Cátedra Extraordinaria de Memoria Democrática de la ULE, que reivindica el rigor de la investigación para extender el conocimiento histórico más allá de las aulas.

La Cátedra, impulsada en colaboración con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, comenzó a desarrollar sus primeras actividades el pasado mes de junio y se articula en torno a tres ámbitos: investigación, docencia y divulgación.

La vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la ULE, Raquel Domínguez, ha destacado durante la presentación que la nueva Cátedra permitirá dar proyección social a la trayectoria investigadora que la Universidad de León ha consolidado en este campo. "Una de las misiones fundamentales de la Cátedra es conseguir que la investigación que desarrolla la institución llegue no solo a sus universitarios, sino también a estudiantes de otros niveles educativos y a la sociedad en general", ha señalado.

Por su parte, Martínez López ha subrayado la importancia de extender el conocimiento de la memoria democrática a todos los ámbitos universitarios, más allá de las titulaciones vinculadas directamente con la historia, y de establecer una colaboración continuada con institutos, docentes, asociaciones de memoria y entidades culturales, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El secretario de Estado ha incidido especialmente en la necesidad de acercar el periodo histórico de la dictadura franquista a las nuevas generaciones y combatir la desinformación mediante el conocimiento sustentado en la investigación académica. "En este país y en este mundo que hay tantas mentiras y tantos bulos sobre la historia que nadie mejor que la universidad para establecer el rigor y las cátedras fundamentalmente están estableciendo rigor porque detrás de ellas hay muchísima investigación de profesores y de profesoras", ha recalcado.

LLEGAR A LAS NUEVAS GENERACIONES

La Cátedra de Memoria Democrática permitirá reforzar diferentes líneas de trabajo que ya desarrolla la ULE, entre las que se encuentra HumanRedHis, una base de datos abierta al público que documenta a personas represaliadas en la provincia que acaba de conseguir más de mil fichas descritas de personas que se habían exiliado, en este caso, a Francia, en la primera posguerra.

El director de la Cátedra y decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Javier Rodríguez, ha avanzado el impulso a nuevos recursos audiovisuales, entre ellos documentales y pódcast, concebidos para "llegar más al alumnado". El objetivo es combinar las actividades que ya se desarrollaban con nuevas propuestas que permitan ampliar el alcance de la divulgación histórica y reforzar la colaboración con los centros educativos.

"LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA NO FUE INEVITABLE"

La jornada ha contado también con la conferencia del historiador Ángel Viñas, titulada 'La conspiración monárquica, militar y fascista, 1934-1936'. El investigador ha defendido la importancia de construir el conocimiento histórico a partir de fuentes primarias y documentación de archivos y ha destacado que "la guerra civil española no fue inevitable", una afirmación que ha contextualizado en el análisis de los distintos acontecimientos y alternativas que precedieron a julio de 1936.

Concretamente, ha argumentado que "hay varios tornantes o giros potenciales antes de julio de 1936 que, de haber ocurrido de otra manera, podrían haber llevado a otros resultados" porque la historia no se puede describir como el funcionamiento de una máquina que "sólo procede de manera unidireccional".

La programación se ha completado con la representación teatral El Enterrador, dirigida por Pepe Zapata, dentro de las actividades culturales vinculadas a la presentación.

Con esta Cátedra la Universidad de León pretende reforzar su compromiso con la investigación histórica y la transferencia del conocimiento, y consolida la colaboración con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para acercar el estudio del pasado reciente a la universidad, los centros educativos y el conjunto de la sociedad.