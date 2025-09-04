La Catedral albergará el día 17 un concierto benéfico a favor de Cáritas Castrense Valladolid

Presentación del concierto benéfico en la Catedral de Valladolid a favor de Cáritas Castrense Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Catedral vallisoletana acogerá el día 17 de septiembre un concierto benéfico a favor de Cáritas Castrense Valladolid con un programa que incluirá obras de Valentino, Bédard, Corelli, Widor, Mozart, Mulet y Bellini, con un recorrido musical que unirá diferentes épocas y estilos.

La representación musical se desarrollará a partir de las 19.30 horas y la entrada, a un precio de cinco euros, tendrá un carácter de donativo.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y el director de Cáritas Castrense Valladolid, Francisco José Campo Largo, han presentado en el Ayuntamiento este concierto solidario, que cuenta con la colaboración del Consistorio, el Arzobispado y la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil.

El concierto contará con la participación de dos destacados intérpretes como Jesús Núñez (trompeta piccolo) y Pilar Cabrera (órgano). El programa incluirá obras de Valentino, Bédard, Corelli, Widor, Mozart, Mulet y Bellini y hará un recorrido musical que une diferentes épocas y estilos.

Los fondos recaudados se destinarán íntegramente a los proyectos sociales de Cáritas Castrense Valladolid, que trabaja en el acompañamiento a familias vulnerables, personas mayores y en situación de necesidad.

Las entradas pueden adquirirse en Cáritas Parroquial Castrense Valladolid y Real Hermandad de Veteranos de las FAS y Guardia Civil, en el Arzobispado de Valladolid y, el mismo día del concierto, en la puerta de la Catedral (Plaza de la Universidad). Además, se podrán realizar aportaciones solidarias a través de Bizum (02759) o transferencia bancaria (ES70 0049 0133 1428 1071 8393).