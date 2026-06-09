La Catedral de Burgos restaurará parte de la bóveda de la Sacristía Mayor afectada por sales y humedades

El representante de Caja Viva Caja Rural, Ramón Sobremonte; y el presidente del Cabildo, Félix Castro. - EUROPA PRESS

BURGOS 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Burgos restaurará la bóveda de la Sacristía Mayor afectada por la humedad interna de los muros de a través de una intervención presupuestada en 58.000 euros que arrancará a comienzos del próximo otoño y se prolongará durante unos siete u ocho meses.

El proyecto, centrado en frenar el deterioro de las policromías, servirá además "como banco de pruebas para un pionero sistema de ventilación automatizado replicable en otras zonas del templo".

Así lo han avanzado este martes el deán de la Catedral, Félix Castro; el presidente de la Fundación Caja Viva, Ramón Sobremonte; y la arquitecta conservadora del templo, Verónica Quintanilla, durante la presentación del convenio de colaboración que materializa este nuevo apoyo financiero de la entidad de crédito.

Durante su intervención, el deán ha recordado de forma emotiva el "punto de inflexión" que sufrió la capital burgalesa el 12 de agosto de 1994, fecha de la que se cumplen ahora 32 años, cuando la caída de la estatua de San Lorenzo de la fachada principal de Santa María evidenció la necesidad urgente de un plan integral de mantenimiento.

Castro ha ensalzado la "sensibilidad" demostrada desde entonces por la sociedad civil y, en especial, el compromiso continuado de Caja Rural, cuya última aportación permitió el desarrollo de la actual visita virtual a las naves altas del templo, y que ahora asumirá íntegramente esta actuación.

Por su parte, la arquitecta conservadora ha desgranado los detalles técnicos de unas patologías detectadas durante las revisiones diarias del templo, consistentes en la aparición de manchas de sales y la consecuente pérdida de policromía en elementos escultóricos como los ángeles de la bóveda.

Tras descartar filtraciones directas por el "óptimo estado" de las cubiertas -renovadas hace unas décadas-, los estudios encargados determinaron que el origen del problema se halla en el agua remanente acumulada en el interior de los muros de la época en la que la catedral carecía de techumbre.

Esta humedad busca ahora salir al exterior en una zona, la Sacristía Mayor, que actúa como "bisagra" térmica entre las áreas calefactadas del templo. Para atajar el problema, la intervención plantea una solución arquitectónica que mejorará la circulación del aire.

Quintanilla ha avanzado que los trabajos sobre las pinturas se realizarán de forma manual por artesanos especializados a partir de septiembre u octubre, una vez superada la época estival. Asimismo, ha subrayado que el prototipo de ventana testado en esta obra podría implementarse en el futuro en otros espacios cerrados de la seo si resulta eficaz.

El presidente de la Fundación Caja Viva, Ramón Sobremonte, ha refrendado la "obligación y devoción" de la entidad por preservar un legado histórico que funciona como "un auténtico motor económico, cultural y social para Burgos".

La colaboración entre el cabildo y la entidad financiera se remonta a los años 2008 y 2009, cuando su primera aportación conjunta facilitó la restauración y posterior exposición de 30 esculturas y bustos relicarios, un histórico que incluye también la rehabilitación integral de la Capilla de la Anunciación.