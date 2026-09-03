La Catedral de Segovia muestra las obras de restauración de la capilla del Cristo del Consuelo - CATEDRAL DE SEGOVIA

SEGOVIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de la Catedral de Segovia ha mostrado el estado de las obras de restauración de la capilla del Cristo del Consuelo, trabajos iniciados el pasado mes de marzo y a punto de finalizar en septiembre.

Las obras cuentan con un presupuesto total de 230.476 euros, financiados íntegramente por la institución capitular con cargo a los ingresos generados por las visitas culturales.

La intervención se sitúa en la nave de la epístola, junto a la recientemente restaurada capilla de Santiago Apóstol. Para garantizar la actividad turística durante las obras, se ha habilitado un pasillo dotado de todas las medidas de seguridad, que permite mantener el acceso al claustro y a las cuatro salas de exposición del templo, espacio por el que transitan anualmente más de medio millón de visitantes.

Tras la instalación del andamiaje, las tareas se iniciaron en marzo desde la bóveda de crucería, con una limpieza superficial que continuó de forma descendente por los muros, cornisa, portada y retablo. Tras el desempolvado y la toma de micromuestras para analizar los materiales originales, en la bóveda se han fijado los estratos de dorado y se ha trabajado en eliminación de sales, consolidación de la piedra, sellado de grietas y reintegración cromática.

La actuación abarca cuatro elementos patrimoniales del espacio:

Retablo barroco del siglo XVII: Procedente del antiguo Colegio de los Jesuitas de Segovia, sufría acumulación de suciedad, manchas de humo y pérdidas de policromía. El proceso incluye la consolidación mecánica del soporte, la limpieza fisicoquímica del dorado y policromía, la restauración de ocho pinturas sobre lienzo y tabla y la aplicación de una protección final. La imagen titular del Cristo del Consuelo ha recibido una intervención de conservación tras su restauración en 2016.

Sepulcros episcopales: Las efigies de Diego de Covarrubias (en alabastro) y Raimundo de Losana (en piedra caliza), trasladadas desde el trascoro a finales del siglo XVIII, se han consolidado mediante la retirada de depósitos acumulados, la eliminación de recubrimientos que ocultaban la superficie original y el decapado de la pintura blanca que las cubría.

Reja de 1508: Es una de las dos piezas procedentes de la antigua catedral conservadas en el templo. Fabricada en hierro, presentaba oxidación de barnices y del propio metal. Se han realizado catas de materiales, limpieza mecánica y química, refuerzo de elementos y tratamiento anticorrosión.

Portada del claustro: Obra de finales del siglo XV trasladada piedra a piedra desde el antiguo templo, presentaba pérdidas de soporte, morteros y policromía. Se ha limpiado en ambos lados, se han eliminado enlucidos y encalados, se ha consolidado el sustrato y se ha recuperado el cromatismo de las lagunas, diferenciando los aportes nuevos del original.

PANELES INFORMATIVOS Y BALANCE DE INVERSIÓN

Durante la restauración, la parte inferior del andamiaje se ha revestido con vinilos informativos sobre los trabajos en curso, el Plan Director de Capillas y la oferta cultural de la Seo.

Según consta en la infraestructura gráfica montada en la nave, el Plan Director de Capillas, aprobado en 2015, acumula hasta la fecha siete intervenciones ejecutadas con un gasto de 1.058.780 euros, cifra que incluye el presupuesto de la actual obra en la capilla del Cristo del Consuelo.

En el balance global del templo entre 2015 y 2025, la inversión destinada a conservación y restauración asciende a 6.072.630 euros, lo que representa el 38 por ciento de los gastos totales de la catedral en dicho periodo (16.174.831 euros), asumidos enteramente por el Cabildo gracias a la autofinanciación que genera la venta de entradas.