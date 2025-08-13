Catorce incendios activos en CyL, con cinco en gravedad 2 en Zamora, Palencia y León y tres de León en nivel 1

VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Catorce incendios permanecen activos en Castilla y León, cinco de ellos alcanzan ya el índice de gravedad 2, todos ellos en Zamora, Palencia y León y tres de la provincia de León están ya en nivel 1, según han informado a Europa Press fuentes de la Junta.

Efectivos trabajan ahora en controlar los incendios de Puercas y Molezuelas en Zamora, en este último hubo que lamentar la muerte de un voluntario en la tarde de ayer cuando participaba en las labores de extinción. Además, como el fuego ya pasa a la provincia de León han tenido que ser desalojados más de 4.000 vecinos de pueblos de la provincia.

La situación se complicó también en la tarde de este martes en Resoba (Palencia), donde también se ha alcanzado el índice de gravedad 2, al itual que en Yeres en León que lleva desde el viernes y ha afectado al paraje de Las Médulas, y el de Llamas de Cabrera.

En nivel 1 se encuentran tres fuegos en León, se trata del de Anllares del Sil, Orallo y Fasgar.

Por otra parte permanecen activos otros seis incendios en Padesinil, Villavieja, Laballos y Catrocalbón (León), en El Casarito (Salamanca) y en Castromil (Zamora).