Causa daños en un local de Valladolid tras perder más de 1.000 euros en apuestas

VALLADOLID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido en Valladolid, y posteriormente puesto en libertad, a un varón como presunto autor de un delito de daños en un local de apuestas tras perder más de 1.000 euros.

Los hechos ocurrieron en un local de apuestas de la capital el pasado sábado 4 de octubre por la tarde, cuando un trabajador llamó por teléfono a la sala CIMACC 091, puesto que un cliente estaba ocasionando daños.

Rápidamente fue comisionado un indicativo policial uniformado, en este caso de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que estaba patrullando en la zona en labores preventivas de seguridad ciudadana y para evitar la comisión de hechos delictivos.

Cuando los agentes llegaron al establecimiento se encontraron con un varón visiblemente alterado, ante lo que el alertante informó a los agentes de que el individuo había arrojado una banqueta contra unos televisores que estaban en la pared, fracturando dos monitores de 49 pulgadas.

Los policías procedieron a apaciguar al hombre, y cuando le identificaron, reconoció haber lanzado la banqueta en un arranque de furia por estar perdiendo más de 1.000 euros en apuestas, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Los policías nacionales procedieron a detenerle como presunto autor de un delito de daños y lo trasladaron a dependencias policiales. Una vez allí se le tomó declaración, a la espera de la denuncia del responsable del establecimiento con una valoración de los daños ocasionados.

Finalizadas las diligencias, el hombre fue puesto en libertad, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial, a quien se le informó de lo ocurrido mediante atestado policial.