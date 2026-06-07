El Cavidel Aula Valladolid se proclama campeón de España cadete femenino tras vencer al MGC Mutua Handbol Ribes Enrich

El Cavidel Aula Valladolid se proclama campeón de España cadete femenino tras vencer al Handbol Ribes - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE VALLADOLID

VALLADOLID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cavidel Aula Valladolid cadete femenino se ha proclamado campeón de España en su categoría tras imponerse en la final, por 36-31, al conjunto catalán MGC Mutua Handbol Ribes Enrich, en el Pabellón Pilar Fernández Valderrama de la capital vallisoletana.

El choque estuvo "muy igualado", si bien el equipo de la generación de 2010 dirigido por Javier Rujas mostró "un buen control de los tiempos de juego" ante un rival que finalmente no pudo frenar el impulso de las jugadoras del conjunto blanquiazul, según ha expresado la Fundación Municipal de Deportes de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

Valladolid acogió la fase final del Campeonato de España cadete femenino, del 3 al 7 de junio, en la que se dieron cita los primeros clasificados de los ocho sectores, es decir, los ocho mejores equipos del país, que reunieron en el polideportivo Huerta del Rey y en el Pilar Fernández Valderrama de Valladolid a unas 3.000 personas, entre deportistas, cuerpos técnicos, familiares y aficionados.

El cadete femenino del conjunto vallisoletano, que ya se había proclamado campeón de España en categoría infantil, afrontaba este reto "con la máxima ilusión" y también con la responsabilidad de ser el anfitrión y querer responder ante su público, e inició su participación en el torneo con un empate (34-34) ante el que sería finalista, el MGC Mutua Handbol Ribes Enrich catalán, para seguir con la primera victoria ante Academia BM Alcobendas 1CF (36-24) y añadir otra, en el grupo I, ante el también cuadro catalán Che Sants Blau (34-31).

Esa actuación le dio el pase a semifinales, en las que se midió a las catalanas de Handbol Sant Joan Despí para lograr un triunfo por 42-37.

En la final por el título nacional se volvieron a encontrar con el único rival al que no habían podido superar en el torneo, pero las vallisoletanas supieron gestionarlo con "una seria defensa y un efectivo ataque" para imponerse al MGC Mutua Handbol Ribes Enrich por 36 a 31.

En tercera posición quedó Handbol Sant Joan Despí, tras ganar por la mínima al conjunto vasco de Printhaus Basauri (36-35).