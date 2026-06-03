El CCMD acoge este domingo 'Lucila, luces de Gabriela', de Teloncillo Teatro y Teatro de Ocasión

El CCMD acoge este fin de semana 'Lucila, luces de Gabriela', de Teloncillo Teatro y Teatro de Ocasión . - CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES

VALLADOLID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Regresa este fin de semana el ciclo 'Teatro en el Delibes - VI Comunidad a escena', que se desarrolla en el Centro Cultural Miguel Delibes con 12 representaciones de artes escénicas y diferentes espectáculos de MicroEscena hasta el mes de diciembre. La programación ha sido definida en estrecha colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte con ARTESA.

El domingo, a las 19.00 horas, en la Sala de Teatro Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes, las compañías Teloncillo Teatro y Teatro de Ocasión ofrecerán la obra teatral familiar 'Lucila, luces de Gabriela', destinada a un público familiar y recomendada para mayores de ocho años. Ha sido creada y está interpretada por María Fernanda Carrasco Blancaire y César Espinoza Araya.

En 'Lucila, luces de Gabriela', de las compañías Teloncillo Teatro y Teatro de Ocasión, los protagonistas van tras la huella de los pasos de Gabriela Mistra, seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga, la primera mujer iberoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura.

Se trata de una creación que siembra la curiosidad de ir tras Gabriela, bucear en sus diversas caras y construirla a través de la imaginación. Dos admiradores de Gabriela Mistral van tras su huella, esperando encontrarla para acompañar sus pasos y recorrer sus caminos. Con música, juego y poesía darán vida a su tránsito por el mundo, para descubrir y compartir el sorprendente universo interno de esta inabarcable y trascendente mujer.

Los espectáculos familiares del 'Ciclo de Teatro en el Delibes - VI Comunidad a escena' tienen un precio de seis euros por entrada. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web www.centroculturalmigueldelibes.com y en las Taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes.