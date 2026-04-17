CCOO advierte de que si el futuro gobierno de CyL recorta las subvenciones a los sindicatos "tendrá que argumentarlo"

VALLADOLID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Comisiones Obreras en Castilla y León, Ana Fernández De los Muros, ha asegurado este viernes que si en la Comunidad Autónoma se produce un recorte de las subvenciones a los sindicatos, como contempla el acuerdo de gobierno alcanzado ayer entre PP y Vox en Extremadura, el futuro gobierno de Alfonso Fernández Mañueco "tendrá que argumentarlo".

Asimismo, ha advertido de que ese recorte conllevará que los ciudadanos de Castilla y León tengan "peores políticas públicas" y ha recordado al respecto que una de las premisas del Diálogo Social, del que forma parte también la patronal, ha recordado, es intentar mejorar las políticas públicas y que beneficien a los ciudadanos.

La dirigente de CCOO ha aprovechado la ocasión para aclarar a los ciudadanos que tanto los sindicatos mayoritarios como la patronal reciben una aportación por su papel constitucional y por la Ley de Diálogo Social de Castilla y León por la que negocian los acuerdos, 15 vigentes en este momento, ha incidido.

Ana Fernández de los Muros ha recordado también que todos los acuerdos negociados en el marco del Diálogo Social buscan la mejora de la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León "y, por supuesto, de la clase trabajadora", ha apostillado.