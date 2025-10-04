CCOO alerta del aumento de muertes laborales en CyL tras registrarse 28 en lo que va de año

Archivo - Trabajadores de la construcción en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha alertado del aumento de la siniestralidad laboral en Castilla y León tras haberse registrado 28 fallecimientos en los primeros ocho meses de 2025, lo que representa un 23 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

A su vez, 16 de las 28 personas han muerto por accidentes no traumáticos como infartos o ictus, directamente relacionados con el deterioro de las condiciones de trabajo, según ha señalado el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press.

"Estas muertes no son inevitables ni fortuitas", ha advertido CCOO, para incidir en "son el resultado de una organización laboral deficiente, de ritmos de trabajo excesivos, fatiga crónica, estrés, ansiedad y dificultades crecientes para conciliar la vida laboral y personal".

Asimismo, ha precisado que el otro 42 por ciento de los accidentes mortales han tenido su origen en la inexistencia o ineficacia de las medidas de seguridad en los centros de trabajo y se han registrado muertes por atrapamientos, aplastamientos, caídas de altura, sepultamientos, golpes por objetos y accidentes de tráfico laboral.

"Todos estos casos son evitables si se aplican correctamente las normas de seguridad y si se vigila su cumplimiento. Estos fallecimientos revelan una siniestralidad que, lejos de estar bajo control, está desatada por la desidia empresarial y por la falta de vigilancia por parte de las administraciones competentes", ha denunciado el sindicato.

En este contexto, el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Castilla y León, Fernando Fraile, ha apuntado que "la prevención de riesgos laborales no es un lujo, es un derecho que debe estar en el centro de actividad de todas las empresas, porque son las responsables de garantizar la seguridad y salud laboral de las personas trabajadoras en los centros de trabajo, y es una obligación inherente del empresariado para proteger la salud de su plantilla".

Paralelamente, Fraile ha exigido que "las autoridades actúen con contundencia ante cada negligencia, porque no se puede normalizar esta barbarie" en la que cada accidente "tiene una víctima y una familia rota"

"No son números, son personas que salieron a trabajar y no volvieron a casa. Y eso es absolutamente inasumible", ha concluido el secretario de Acción Sindical de CCOO Castilla y León.

CAMPAÑA #TRABAJAMOSPARAVIVIR

En este contexto, el sindicato ha puesto en marcha la campaña de sensibilización #TrabajamosParaVivir, con el objetivo de visibilizar "el drama humano y social" que supone la siniestralidad laboral.

Para ello, ha elaborado una serie de vídeos testimoniales para redes sociales, cuñas de radio y material gráfico en mobiliario urbano con la idea de "poner rostro y contexto" a las víctimas de esta "realidad silenciada", y ha hecho hincapié en las consecuencias físicas y psicológicas de unas condiciones laborales "insostenibles".

Además, la campaña ha abordado temas como la exposición a agentes cancerígenos, el deterioro progresivo de la salud mental en el entorno laboral y la falta de inversión en seguridad.