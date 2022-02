CCOO apunta que Renault apuesta por "soluciones ingeniosas" para acoger futuros modelos híbridos y eléctricos

La empresa amplía la previsión de paradas en febrero, que afectarán también a Palencia toda la semana que viene y a Motores dos días

VALLADOLID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras ha señalado este lunes, tras la reunión del Comité Intercentros de Renault España, que la compañía ha sugerido que hay que buscar "soluciones ingeniosas" para que las factorías españolas están "bien posicionadas" ante la llegada de modelos híbridos y eléctricos en el futuro.

Durante la jornada de este lunes se han mantenido varias reuniones entre la dirección de la compañía y los sindicatos, también para el seguimiento del Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE), con una ampliación de la previsión de paradas en el mes de febrero, que por el momento solo afectaban esta semana a Montaje Valladolid pero finalmente se sumarán Palencia desde este viernes y durante toda la semana del 14 de febrero y Motores, que parará este jueves y viernes.

Según los representantes de CCOO en el Intercentros, en la reunión ha estado presente el director del Polo Industrial Iberia (España y Portugal), José Martín Vega, que "ha detallado la situación a corto plazo" en la que continúa "la crisis de semiconductores", lo que hace pensar que en los próximos meses se mantendrá "complicada".

En ese contexto, CCOO considera que la planta que reciba "más impacto" puede ser Palencia, que ya está a un solo turno, si bien ha matizado que "gracias" al lanzamiento del nuevo modelo Austral, que se fabrica en la planta palentina, se va a permitir que la factoría "se mantenga en los próximos meses".

A largo plazo, han añadido desde el sindicato, el directivo de la marca del rombo ha abogado por buscar "soluciones ingeniosas" y ha recalcado que la llegada del nuevo modelo híbrido a Valladolid será el paso intermedio hacia "el eléctrico", de modo que se considera importante estar "bien posicionados" de cara a futuros modelos.

CONVOCATORIA PARA ABORDAR LA APLICACIÓN DE LA REFORMA LABORAL

Según CCOO, también se ha hablado de la reforma laboral, y han asegurado que Renault convocará "en las próximas semanas o meses" para abordar como se asumirán esas medidas por parte de la empresa.

El sindicato ha recalcado, eso sí, que la situación de Renault España por la falta de piezas "no la han producido los trabajadores", por lo que "si no hay piezas para fabricar no se puede corresponsabilizar de esta situación" a la plantilla. "Bastante esfuerzo estamos haciendo con la firma del convenio del año pasado y estar sometidos a un ERTE que llevamos desde el año pasado", ha recalcado.

Y sobre la reforma laboral, han insistido que los empleados ya tuvieron que asumir en 2012 las consecuencias de la reforma del PP ahora consideran que en 2022 se recuperan "parte de esos derechos" perdidos y "les toca a las empresas asumir los cambios legilsativos".

En cuanto al más corto plazo, a las paradas de producción que afectan esta semana solo a la factoría de Montaje en Valladolid, se ha confirmado este lunes que se suman más paradas en Motores y en Palencia.

Así, en la planta palentina se parará ya este viernes, 11 de febrero, y la situación continuará durante toda la semana próxima. Mientras tanto, en Motores Valladolid se parará en varias líneas este jueves, día 10; y hará un paro completo el viernes 11.