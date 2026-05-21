CCOO avisa de protestas en el transporte por carretera en cuatro de seis provincias donde se negocia si no hay avances

Responsables de CCOO en una rueda de prensa sobre la negociación colectiva en el sector del transporte por carretera de Castilla y León. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras ha advertido de la conflictividad existente en la negociación colectiva del sector del transporte por carretera, especialmente en el de viajeros, ante una falta de "voluntad negociadora" de las patronales con las que se negocia en seis provincias, en cuatro de las cuales ya se plantean movilizaciones.

Así lo han señalado, con motivo de una asamblea regional del sector (que abarca a viajeros, mercancías y urbanos), responsables del sindicato, que han incidido en la dificultad de negociar con 21 patronales que aglutinan a 11 empresas que tienen ingresos procedentes de dinero público (27,7 millones de la Junta desde septiembre de 2025 por el transporte gratuito Buscyl), del transporte regular y escolar y del transporte discrecional.

En concreto, en la Castilla y León se llevan a cabo negociaciones desde hace meses en las provincias de Ávila, León, Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora, en cuatro de las cuales se está al borde las protestas.

El caso más claro es el de Segovia, donde las negociaciones empezaron a finales del año pasado y se planteó una plataforma conjunta de las organizaciones sindicales, pero el avance ha sido "prácticamente nulo" y se ha llegado a acudir al Servicio de Relaciones Laborales (Serla) sin que se haya llegado a acuerdo.

Tras un nuevo intento de negociación a lo largo de todo el día del lunes tampoco se ha producido y probablemente se convoque una huelga, algo que han demandado los trabajadores en asamblea, ha señalado el responsable de Negociación Colectiva del sindicato, Goyo Díez.

De la misma forma, en Zamora no se descartan protestas porque en la última reunión celebrada el martes se levantaron de la mesa ante las propuestas de "recortes y más recortes", incluso intentos de hacer desaparecer complementos por incapacidad temporal ya existentes o aumentar la jornada, lo que considera "inasumible".

En Valladolid, donde se ha producido la propuesta "más ventajosa" de las provincias donde se negocia, se ha puesto sobre la mesa un convenio a cuatro años con un incremento del 3 por ciento en los dos primeros y un 2,5 por ciento en los siguientes a Comisiones le parece insuficiente, dado que ni siquiera se llega al IPC, tras lo que ha recordado que ya el anterior convenio no le firmaron, por lo que también hay posibilidad de movilizaciones.

PROPUESTAS BAJAS

Frente a esta, en León, donde los salarios brutos son más bajos (con grandes diferencias entre provincias), se ha presentado una propuesta de un incremento salarial de un 2 por ciento este año y un 1 los tres siguientes, algo "totalmente insuficiente".

"Si esto no cambia", ha asegurado, se convocarán movilizaciones sin descartar llegar a la huelga en un sector en el que ha advertido de largas jornadas y muchas horas de conducción, con alta siniestralidad, y en el que se reivindican mejoras como las que se reclaman en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), de un 4 por ciento, con cláusulas de revisión anuales y plurianuales.

Todo ello se extiende al resto de categorías a las que afecta el convenio, que comprende conductores, jefes de tráfico, administrativos y, donde también hay conflicto, en talleres, donde los mecánicos parten de sueldos de 1.200 euros y se les reclaman horas extras cuando cobran más en talleres externos.

A este respecto, el secretario de Salud Laboral de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Castilla y León, Francisco González, ha señalado que con las diferencias salariales entre las diferentes provincias, que llegan a 4.000 o 5.000 euros entre unas y otras, es "ridículo" que se plantee subir 180 euros al año un salario de 18.000 euros en León.

Así, ha planteado incrementos superiores al 5 por ciento pero no permitir que los incrementos sean inferiores a un IPC del 3,2 por ciento, además con horizontes tan largos en los convenios cuando no se sabe lo que ocurrirá.

Las diferencias salariales, han expuesto los responsables sindicales, se producen también con las provincias y comunidades limítrofes y, frente a una media de 21.000 o 22.000 euros de Castilla y León, oscilan entre los 24.000 de Zaragoza o 26.000 de Asturias y los 30.000 de Madrid y 32.000 de País Vasco.

DIFICULTAD DE NEGOCIAR

Así, Goyo Díez ha advertido de que la situación está "muy complicada" porque, además de las cuatro provincias en las que se está a punto de ir a las movilizaciones, en Ávila la patronal no ha presentado propuesta y en Palencia, donde se negocia el convenio de urbanos, hay problemas con la licitación y se ha paralizado.

De esta forma, ha señalado que o hay un giro de "180 grados" o se llevarán a cabo movilizaciones para que el usuario de estos servicios "sepa lo que está ocurriendo", a lo que el coordinador del sector del sindicato en la Comunidad, Luis Villares, ha pedido "sensatez, rigor y honestidad" a las patronales para que se sienten a negociar.

Los responsables sindicales han incidido en que se trata de un sector con jornadas "interminables" de hasta 12 o 15 horas diarias, que no está considerado, y en el que se tiene la responsabilidad de "llevar a buen puerto la vida de los viajeros".

En este contexto, el secretario estatal del Sector del Transporte por Carretera de CCOO, Francisco Vega, ha señalado la preocupación ante el "bloqueo" o "poco avance" en la negociación en un sector con una precariedad "bastante profunda" mientras la patronal habla de una "escasez de conductores inexistente" porque lo que hay es "escasez de condiciones" y "bloquea" la negociación o hace propuestas que ni siquiera mantienen el poder adquisitivo.

Vega ha criticado que los empresarios se "afanen" para que se declare profesión de conductor se declare de difícil cobertura para intentar "perpetuar" la precariedad. A este respecto, ha apuntado que España es el tercer país de la UE que más mano de obra importa y en los últimos cinco años se ha elevado casi el 30 por ciento el número de conductores de transporte de viajeros y mercancías procedentes de terceros países, cuando ha asegurado que hay 2,5 millones de parados y en el Servicio Público de Empleo hay 90.000 personas que buscan trabajo en esta profesión.

El dirigente sindical ha insistido en la "escasez" de condiciones laborales pero se encuentran con una patronal "recalcitrante", que recibe "gran cantidad de dinero público" para bonificar o mantener el transporte público y se obtienen beneficios que no se trasladan a los trabajadores, por lo que ha hecho un llamamiento a que se avance en las negociaciones y se mejoren las condiciones de los empleados en Castilla y León.