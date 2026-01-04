CCOO buscará acercarse a los jóvenes para mostrar el valor del sindicato y su influencia en las políticas públicas

La secretaria general de CCOO en Castilla y León, Ana Fernández de los Muros. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras Castilla y León se marca entre sus retos de futuro un acercamiento a los jóvenes, entre los que pretende promover la participación y mostrarle el valor que tiene el sindicato como organización en el mundo del trabajo y su capacidad para influir en las políticas públicas.

Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press la secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, quien ha apuntado este reto entre las líneas de trabajo del sindicato de cara al futuro.

El trabajo con los jóvenes se sumará a la labor habitual del sindicato en materias como la negociación colectiva, que se centrará en la mejora de salarios y la reducción de jornada, o el Diálogo Social para mejorar los acuerdos en vigor y hacer su seguimiento.

Sin embargo, De los Muros ha explicado que Comisiones pretende "intensificar" la participación de los afiliados porque, a pesar de que las redes sociales pueden mejorar la comunicación por su inmediatez, muchas veces "se pierde la cercanía", aspecto en el que considera que hay que trabajar.

"Queremos trabajar un poco esto de una mayor participación tanto en la negociación colectiva propia que le corresponda a cada uno, que eso lo hacemos más habitualmente, como en otras tareas en las que está en el sindicato en las que sí que nos gustaría promover la participación", ha señalado.

En este contexto, considera que hay que "trabajar mucho" con la gente joven porque considera que tiene que darse cuenta del "valor" que tiene el sindicato como organización del mundo del trabajo y también en la forma en que puede influir en las políticas públicas.

"Es un reto todo lo que tiene que ver con la juventud idea de cómo estructurar esa participación", ha reconocido Ana Fernández, quien cree que hay que hacerlo a través de más actos presenciales dentro de los puestos de trabajo o "salir a la calle" a buscar a los jóvenes que a lo mejor no están afiliados.

AUMENTAR LA PRESENCIA

En este sentido, ha recordado que el sindicato cuenta con sus escuelas de juventud o trabajan en la orientación laboral para la gente joven, que es donde también de alguna forma se visibiliza la importancia del sindicato, pero cree que hay que intensificar la labor y hacer un llamamiento a la juventud para que pueda participar.

"Porque desde Comisiones Obreras entendemos que no todos los jóvenes son de la ultraderecha, como se está pretendiendo todo el día poner encima de la mesa", ha apuntado la responsable sindical, quien al mismo tiempo reconoce que hay una "desafección" y, "cuando uno se enfada con el mundo", se vuelve extremista y lo expresa a lo mejor con su "voto" más que con sus acciones.

Sin embargo, cree que hay mucha gente joven progresista que cree en lo colectivo que trabaja además en sectores que son colaborativos y de cooperación y apoyo a los demás. "Por lo tanto es imposible que tengan esos pensamientos, pero tenemos que atraerlos a lo que es el sindicato como organización del mundo del trabajo, que yo creo que también se conoce poco", ha agregado.

Fernández de los Muros ha incidido en que hay "dificultad" para que los jóvenes sigan a los sindicatos en las redes sociales o para que se les escuche en los medios de comunicación tradicionales, por lo que ha abogado por buscar otras fórmulas para que escuchen y ha puesto como ejemplo las asambleas y la presencia en los centros de trabajo, de formación profesional o las universidades.

"Para que nos escuche la gente joven y podamos tener por lo menos eso, el debate, que muchas veces es también muy bueno y al sindicato le viene muy bien, también muchas veces que te digan qué es lo que deberías hacer y no solamente decir tú lo que hay que hacer", ha explicado.