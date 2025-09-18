CCOO censura que la Junta retir los camiones de apoyo nocturno del operativo de incendios en Áivla en plena alerta

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado públicamente que la Junta de Castilla y León ha retirado en Ávila los camiones de apoyo nocturno al operativo de extinción de incendios "en plena alerta de riesgo de incendios".

CCOO, en un comunicado recogido por Europa Press, ha señalado que, "tan solo dos semanas después de que se dieran por extinguidos los incendios de León con más de 150.000 hectáreas arrasadas por el fuego en la Comunidad, CCOO ha criticado esta situación.

El sindicato ha asegurado que se da la "paradoja" de que mientras el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, ha declarado la alerta de riesgo de incendios por altas temperaturas para los días 17, 18 y 19 de septiembre, en Ávila ha recortado los recursos del operativo.

En concreto, ha retirado los camiones de apoyo nocturno a dicho operativo a pesar de que se esperan temperaturas máximas de 40 grados, ha explicado Comisiones, que ha concretado que, a día de hoy, en Ávila hay cuatro dotaciones nocturnas sin uso en peligro extremo de incendios. Además, ha añadido que, de los nueve camiones autobombas que tiene la Junta en toda la provincia de Ávila, cuatro de ellos solo tienen un operario, un conductor o un manguerista.

El coordinador del sector autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Juan Carlos Hernández, considera que es la "incongruencia llevada al extremo" porque las motobombas están "metidas en las naves y el personal de esas unidades está descansando por los excesos de horas realizadas en verano".

MÁS TIEMPO DE CONTRATO

Las dotaciones nocturnas tienen un contrato de cinco meses y "por eso ahora les obligan a descansar las jornadas realizadas en los incendios de este verano", ha señalado Hernández, quien ha reclama de nuevo la dotación nocturna de doce meses "para reforzar el operativo durante todo el año".

Ante esta situación, considera que es evidente que la dramática experiencia vivida este verano "no ha servido para nada" y la Junta de Castilla y León "sigue sin proteger los montes y pueblos", tras lo que ha añadido que tampoco se ve "ningún cambio en relación a mejorar las condiciones del operativo de incendios".

Por todo ello, CCOO ha vuelto a exigir la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del director general de Patrimonio Natural porque el ejemplo de Ávila "es una muestra de total de desinterés por poner en marcha planes eficientes que garanticen la seguridad de nuestros montes y de los vecinos".

"Esperemos que esta nueva demostración de desinterés e ineficacia" de la gestión de nuestro patrimonio se traduzca en otra catástrofe como ya ocurrió este verano", ha agregado.