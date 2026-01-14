CCOO critica impagos a las intérpretes de lengua de signos de centros docentes de CyL por parte de la adjudicataria

Archivo - Imagen de recurso del lenguaje de signos - CATEDRAL DE SEVILLA - Archivo

VALLADOLID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha denunciado públicamente impagos a las interpretes de lengua de signos de centros docentes públicos en Castilla y León por parte de la empresa adjudicataria del servicio, que no ha abonado las nóminas del mes de diciembre, lo que se suma a los retrasos en los pagos que se producen desde que la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León le adjudicó el servicio.

La Federación de Enseñanza de del sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que Oncall Europa, S.L, la empresa entrante mediante la adjudicación del servicio licitado por la Consejería de Educación se hizo cargo del servicio en el mes de septiembre.

"Desde ese mismo momento todos los meses se han ido produciendo impagos en los salarios respecto a lo que el convenio colectivo de aplicación establece, siendo la gota que ha colmado el vaso el impago a mediados de diciembre de la nómina del mes de enero", ha explicado el sindicato.

De la misma forma, también ha criticado la falta de cobertura de puestos de trabajo en casos de incapacidad temporal y la consiguiente merma en la calidad de la atención al alumnado.

"Estas trabajadoras cumplen una función vital en el desarrollo académico del alumnado con discapacidad auditiva, al poder adaptar mediante la lengua de signos las clases y poder ser participes de las mismas junto con el resto de compañeros", ha apuntado el sindicato.

MEDIDAS

CCOO ha trasladado un escrito a la empresa en el que ha exigido soluciones este problema del impago de la última nómina, así como los problemas "constantes y reiterados" en el abono puntual de salarios.

De igual forma, la organización sindical ha trasladado esta cuestión a la Consejería de Educación, responsable final de este servicio, para que tome las medidas que considere oportunas ante la empresa para velar por el correcto funcionamiento del servicio, el abono puntual de los salarios y las coberturas necesarias que permitan al alumnado con discapacidad auditiva no quedarse en desventaja con el resto del alumnado por una cuestión económica de la que no son responsables.

La Federación de Enseñanza de CCOO en Castilla y León ha advertido de que trabajará por dar apoyo a los trabajadores del servicio y pondrá en marcha los procesos y las medidas necesarias que aseguren el "inmediato" abono de los salarios y el fin a unos atrasos que lo único que generan son problemas a los empleados que "día a día" acuden a su puesto de trabajo para que el alumnado con discapacidad auditiva siga las clases, "pero con la incertidumbre que genera no saber qué día cobrarán los salarios por realizar su trabajo".