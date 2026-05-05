CCOO CyL alerta de una atención a dependientes 'low cost', exige acabar con el copago y profesionalizar el sector

Concentración en la Plaza Madrid de CCOO. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 5 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO CyL ha alertado de una atención a los dependientes "low cost" por lo que han exigido, entre otras medidas, financiación suficientes --llegar al dos por ciento del Producto Interior Bruto (PIB)-- acabar con el copago y profesionalizar y dignificar a los profesionales que trabajan en este sector.

Medio centenar de representantes de la organización, encabezados por su secretaria general, Ana Fernández de los Muros, se han concentrado esta mañana en Valladolid para reclamar una mayor financiación para el Sistema de Dependencia, en el marco de las movilizaciones que el sindicato lleva a nivel nacional.

"CCOO exige que se aplique un dos por ciento del PIB por responsabilidad entre el Estado y las comunidades autónomas para que se pueda afrontar las necesidades que tenemos en el sistema de dependencia. Además de esta medida, también queremos y exigimos que haya menos copago porque se está extendiendo y eso, al fin y al cabo, significa que hay una privatización de servicios", ha argumentado Fernández de los Muros.

También ha apelado a la "profesionalización" del sector al señalar que la atención familiar está en aumento, si bien ha reconocido que en Castilla y León la situación está "bastante bien" al apuntar que el 99 por ciento de los dependientes de grado II y III están atendidas.

Por su parte, la secretaria de Pensionistas, Marisol García, ha incidido en que se necesita una "financiación suficiente" para cubrir las necesidades de los 127.000 dependientes de la Comunidad. "Más de cuatro de cada diez dependientes está atendido en el ámbito familiar y muchos de estos familiares tienen más de 60 años y se ocupan de personas con 80 años. Por eso queremos que se invierta en recursos para que la atención sea la mejor posible", ha añadido.

Por último, la secretaria de Mujeres, Políticas Sociales, Vivienda y Movimientos Sociales, Yolanda Martín, ha lamentado lo que, a su juicio, es un "retroceso" en Castilla y León en lo que se refiere a la atención a la dependencia.

"Por poner un ejemplo, diré que de los 127.000 personas que tienen dependencia en Castilla y León, 84.000 residen en su domicilio y que un quinto de estas personas tienen un grado 3 de dependencia y de ese un quinto, el 60 por ciento solamente tienen la prestación por ayuda familiar, no tienen ninguna otra ayuda profesional", ha denunciado.