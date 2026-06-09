CCOO CyL critica que Mañueco "cede" a la ultraderecha y no menciona el Diálogo Social

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Comisiones Obreras (CCOO) de Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, ha acusado al candidato a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de "ceder" a la ultraderecha y no mencionar el Diálogo Social durante su discurso de investidura.

En su análisis de lo dicho por el candidato, la representante sindical ha asegurado que la intervención ha carecido de sorpresas respecto a lo valorado en los días previos sobre el pacto materializado con Vox, y ha afirmado que el Partido Popular ha cedido ante las intenciones de la ultraderecha en la comunidad.

Fernández de los Muros ha rechazado el concepto de prioridad nacional contemplado en las negociaciones de gobernabilidad, tras argumentar que para su organización sindical dicha noción representa "racismo, xenofobia y desigualdad".

En este sentido, la secretaria general ha manifestado que estas características tildan la totalidad del acuerdo alcanzado entre ambas formaciones políticas, especialmente en lo relativo a la materia social. Asimismo, la responsable autonómica de CCOO ha criticado la ausencia de referencias a la concertación y al Diálogo Social durante la intervención parlamentaria, lamentando que no se haya mencionado a los agentes sociales en ningún momento.

La secretaria general ha instado a poner en valor lo que significa este espacio de entendimiento en una comunidad autónoma que, según ha recordado, ha resultado pionera durante muchos años en el desarrollo de políticas públicas concertadas entre los sindicatos, la patronal y el propio Gobierno de la Junta.

EL DISPOSITIVO FORESTAL SIGUE IGUAL

En el ámbito de las prestaciones públicas, Fernández de los Muros ha calificado de curioso que el candidato haya aludido a una mejora en el operativo de prevención y extinción de incendios a través de la implementación de más fondos, cuando una bajada de impuestos dificulta disponer de recursos para los servicios públicos. Al respecto, ha recalcado que no se ha mejorado absolutamente nada en materia forestal y ha confirmado que Comisiones Obreras ya se está movilizando ante la previsión de volver a sufrir situaciones como las del año pasado.

La representante laboral ha advertido de que el personal de las empresas privadas del sector rechaza trabajar en los operativos de extinción debido a la falta de seguridad para su salud y para su vida. Por este motivo, Fernández de los Muros ha exigido al futuro Ejecutivo regional que aborde este asunto con seriedad, "ya que la comunidad se juega tanto vidas humanas como el porvenir de su mundo rural y forestal, un problema sobre el que el sindicato lleva incidiendo muchos años sin que se observe intención de resolución".