CCOO CyL dará batalla en CyL este curso para lograr un aumento salarial en la "horquilla" del 4 y 7 por ciento. En la foto, Ana Fernández de los Muros. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de CCOO en Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, se ha marcado como principal reto del nuevo curso político y económico recién iniciado "reforzar" los salarios de la clase trabajadora en la Comunidad a través de una herramienta como la negociación colectiva y lograr así incrementos en una "horquilla" que ha situado entre el 4 y 7 por ciento, en función de la mayor o menor precariedad de los sectores productivos correspondientes.

Así lo ha anunciado la sindicalista minutos antes de la celebración del Comité Autonómico de CCOO, máximo órgano del sindicato entre congresos, al, como uno de los tres principales ejes de actuación, ha llevado esa necesidad de elevar los salarios de los trabajadores tras recordar que los mismos están 10 puntos por debajo de la media nacional, algo que, como así ha incidido, puede empeorar ante el "previsible repunte de la inflación, del IPC".

A este respecto, Fernández de los Muros, en declaraciones recogidas por Europa Press, considera que esa subida salarial está motivada no sólo "por la dificultad que hay con el tema de la vivienda, que la hay, sino porque hay una dificultad para llegar a fin de mes de muchas familias de trabajadores y trabajadoras en Castilla y León. Es históricamente la primera vez que la gente, teniendo trabajo digno, no es capaz llegar a fin de mes y eso tiene que ver con los salarios".

Y es ahí donde CCOO plantea una subida salarial en una "horquilla" de entre el 4 y 7 por ciento para poder recuperar poder adquisitivo. "Hacemos un llamamiento a las patronales para que repartan la riqueza. Siempre nos han pedido contención en la negociación de los convenios colectivos. En épocas de crisis hemos sido responsables y ahora toca repartir la riqueza y reforzar y aumentar los salarios de todas las personas que trabajan en Castilla y León".

Como herramienta fundamental para este objetivo, la líder regional de CCOO señala la negociación de los convenios colectivos a través de su "relanzamiento" y para evitar "bloqueos", situación que, como así denuncia, ha llevado en la actualidad a que de un total de 106 convenios en Castilla y León susceptibles de renovación en este año, a fecha de hoy, ya casi en octubre, solamente 41 han sido firmados.

"FONDO DE SOLIDARIDAD" PARA IR A LA HUELGA

Fernández de los Muros confía en que la patronal recoja el guante y, en caso contrario, ha anunciado que CCOO ha habilitado a nivel nacional un "fondo de solidaridad" por importe de 4 millones de euros para este año y para el que viene. El fondo va dirigido a los sectores más precarios donde los trabajadores tienen más dificultad para ir a una huelga porque ello supone una merma en sus ya reducidas retribuciones.

"Por lo tanto, nosotros queremos garantizar al menos el salario mínimo interprofesional en los días de huelga para los sectores más precarios en el caso de que haya conflicto. Se trata de que la gente que tiene que ir a la huelga se vea solidariamente reforzada y pueda acudir a la misma", ha enfatizado la secretaria regional de CCOO, quien ha puntualizado que ese respaldo se circunscribirá a los trabajadores afiliados al sindicato y ha añadido que su organización velará igualmente por avanzar hacia "un empleo digno y acabar con la precariedad y la temporalidad, que sobre todo afecta a la gente joven y a las mujeres de Castilla y León".

DIÁLOGO SOCIAL

En la hoja de ruta para el nuevo curso político y económico, CCOO también ha situado en un lugar prioritario mantener "activo" el Diálogo Social, herramienta que durante muchos años, como así ha recordado, ha servido para mejorar las políticas públicas. "Hay acuerdos firmados que hay que cumplir y tenemos que seguir trabajando para implementar mejores políticas públicas y mejores servicios públicos que son imprescindibles", defiende la sindicalista.

Y es que Fernández de los Muros recuerda que "los servicios públicos no son otra cosa que salario diferido también para los trabajadores. El hecho de tener una sanidad pública, una educación pública, unos servicios sociales dignos para las personas mayores, con recursos suficientes, significa que el resto de la ciudadanía pueda gozar de los mismos sin tener acudir al ámbito privado, que parece ser que es lo que se está pretendiendo desde hace unos años por algunos gobiernos", ha concluido.