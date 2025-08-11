CCOO CyL denuncia que el nuevo Proyecto de Decreto sobre personal en residencias impone ratios restrictivas unilaterales

El sindicato denuncia que el decreto incumple la ley y pone en riesgo la calidad asistencial de personas mayores y con discapacidad en Castilla y León

VALLADOLID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla y León, junto con las Federaciones de Sanidad, Sectores Sociosanitarios, Enseñanza, Servicios a la Ciudadanía y Pensionistas, ha presentado un documento de alegaciones contra el Proyecto de Decreto regulador de la tipología de centros, personal profesional, planes de contingencia y garantía de suministro eléctrico en centros de servicios sociales para cuidados de larga duración en la comunidad.

El sindicato ha denunciado que el texto incumple varios preceptos esenciales de la Ley 3/2024, de 12 de abril, especialmente el artículo 2, al no asegurar una dotación suficiente y cualificada de profesionales. Las ratios de personal propuestas resultan restrictivas y no están basadas en acuerdos del Consejo Territorial, lo que compromete la calidad del servicio a las personas dependientes, tanto mayores como con discapacidad.

Entre las principales críticas, CCOO, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha señalado la insuficiencia de las ratios, que no contemplan el grado de dependencia de los usuarios; la tendencia creciente a la privatización y externalización que fomenta la precariedad laboral; y la falta de un plan urgente de formación para profesionales titulados. Además, ha alertado sobre el riesgo que supone dejar la atención directa a una sola persona por cada 50 usuarios durante la noche, lo que podría ser inoperativo en situaciones de emergencia.

El sindicato también ha reclamado un aumento en la plantilla de inspectores para garantizar la supervisión efectiva de centros públicos y privados, así como la corrección del lenguaje no inclusivo que emplea el decreto, que solo recoge cargos en género masculino. CCOO considera que la falta de claridad y seguridad en el texto podría derivar en su impugnación si se aprueba tal cual.

Por todo ello, CCOO ha exigido la apertura de un diálogo real con los agentes sociales para revisar el contenido del decreto y asegurar una atención digna, profesional y de calidad para las personas mayores y en situación de dependencia y discapacidad en Castilla y León.