CCOO CyL lamenta que el acuerdo de gobierno entre PP y Vox "vulnera valores democráticos"

VALLADOLID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO CyL, Ana Fernández de los Muros, ha criticado este miércoles que el Partido Popular "se pliega, una vez más, al ideario de la extrema derecha con un pacto que da la espalda al Diálogo Social, a la participación, y cargado de ideología xenófoba" y "vulnera valores democráticos".

En un comunicado recogido por Europa Press, Fernández de los Muros ha recalcado que CCOO CyL se opone al acuerdo de gobierno entre "la derecha y la extrema derecha" anunciado este miércoles.

Para el sindicato, este pacto "pone de manifiesto que el PP ha quedado completamente plegado, al igual que en Extremadura y Aragón, a las directrices de la extrema derecha, firmando un documento contrario a los principios constitucionales y a los valores de la democracia", puesto que "ignora por completo el Diálogo Social y excluye a los agentes sociales".

Por todo ello, creen que se trata de "un acuerdo que no da ninguna estabilidad al gobierno y podría romperse en cualquier momento".

"Han cometido la grave temeridad de no dar cabida al Diálogo Social, a pesar de que es una obligación legal recogida explícitamente en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, por lo que marginarlo supone gobernar al margen de la ley", ha añadido Fernández de los Muros.

"Esto pone en la diana a instituciones esenciales para el tejido laboral de la comunidad como el SERLA (Servicio de Relaciones Laborales), el órgano de mediación de conflictos que la extrema derecha ya intentó asfixiar y que resulta fundamental para empresas y trabajadores", ha continuado Ana Fernández de los Muros.

La dirigente sindical ha cuestionado "este compendio de 62 páginas", compuesto, a su juicio, por "medidas de difícil encaje jurídico, plagadas de ideología racista y xenófoba" y que "fomenta la discriminación y la desigualdad entre las personas".

En esas 62 páginas, ha afirmado, no han encontrado "ni un solo párrafo que garantice las políticas suficientes en materia de servicios públicos, creación de empleo y desarrollo económico para la comunidad".

Por el contrario, considera que "se limita a anunciar una bajada de impuestos que supone el desmantelamiento del estado del bienestar, sobre todo, en el mundo rural".

En el documento tampoco observa "ni rastro" de los planes de empleo. Para CCOO CyL, "renunciar a estas herramientas estratégicas, que históricamente han servido para fijar población y dar oportunidades a los colectivos más vulnerables, demuestra el desinterés absoluto de este nuevo Ejecutivo por el futuro laboral de la comunidad y constata su nula capacidad para ofrecer soluciones reales al tejido productivo de Castilla y León".

Tampoco, ha señalado la dirigente sindical, "aborda soluciones para desbloquear el principal problema de esta comunidad y del resto de España", la vivienda. "Se limitan a agitar discursos xenófobos como la creación de un padrón para expulsar, literalmente, a la población migrante", ha reprochado.

El sindicato ha advertido de que permanecerá "vigilante" ante cada medida que la Junta intente desarrollar. "Frenaremos cualquier política que atente contra los intereses de la clase trabajadora, o que ponga en riesgo los servicios públicos o suponga un retroceso en los avances logrados a través del Diálogo Social en materias de igualdad, prevención de riesgos, servicios sociales, integración, medio ambiente y formación", ha concluido.