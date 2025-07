CCOO CyL lanza una campaña para desmontar el uso manipulado del "absentismo" por parte de la patronal

VALLADOLID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO en Castilla y León ha iniciado una campaña informativa en los centros de trabajo de la Comunidad, a través de cartelería y mediante la difusión en los medios digitales de la organización, para combatir el uso distorsionado que, a su juicio, algunas patronales hacen del término "absentismo".

El sindicato ha denunciado que se utiliza este concepto de forma interesada para poner en cuestión derechos laborales como las bajas por enfermedad, maternidad o paternidad, los permisos retribuidos o la conciliación de la vida laboral y familiar.

"Lo que hace la patronal es utilizar de manera malintencionada y perversa el término absentismo cuando en realidad están cuestionando derechos de las personas trabajadoras. Los derechos no son absentismo, son ausencias que pueden ser voluntarias o involuntarias, pero, en todo caso, justificadas y por tanto en ningún caso se puede considerar absentismo", ha señalado Fernando Fraile, secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Castilla y León.

CCOO ha recordado que la inmensa mayoría de las ausencias están legalmente justificadas y reguladas en el Estatuto de los Trabajadores, convenios colectivos y Constitución española y otras normas. Solo en los casos de ausencias voluntarias y no justificadas puede hablarse realmente de absentismo, y se trata de situaciones minoritarias, como así apuntan, que ya contemplan sanciones en la propia normativa laboral.

"Cuando alguien no acude al trabajo de manera voluntaria y no lo justifica, las empresas aplican el régimen disciplinario que puede ir desde días sin empleo y sueldo, o bien puede ser sancionado con el despido. Por tanto, hay medidas que intervienen para poder corregir esta situación y, evidentemente, la gente, de manera mayoritaria, no incurre en esta falta", apunta Fraile.

La campaña también pone el foco en la preocupación creciente de las incapacidades temporales y que el sindicato considera que "tiene mucho que ver" con la falta de recursos técnicos y humanos en el sistema público de salud, que contribuye al alargamiento de los tiempos de espera en la Atención Primaria y Especializada que, unido al envejecimiento de la población y a las nuevas realidades del trabajo, están contribuyendo a que las incapacidades temporales se alarguen.

Sobre la infradeclaración de las enfermedades profesionales, CCOO ha explicado que en Castilla y León, de acuerdo con estimaciones científicas, en 2024 solo se han registrado dos partes de cáncer de origen laboral y en España 106, cuando se cifran en más de 14.000 los cánceres de origen laboral en el país.

"Las enfermedades profesionales son aquellas contraídas debido al trabajo y se están clasificando erróneamente como contingencias comunes, lo que está aumentando las bajas y sobrecargando el sistema público de salud y ocasionando perjuicios económicos y de salud para las personas trabajadoras afectadas", ha denunciado Fraile.

Por otra parte, el sindicato ve un grave problema en las horas extra que semana tras semana se vienen realizando en la Comunidad, de las cuales, el 50%, es decir, unas 200.000 horas, ni se pagan ni se compensan, es decir, "se quedan en el bolsillo" de las empresas, en lugar de retribuir a las personas trabajadoras, ocasionando graves perjuicios a las prestaciones y jubilaciones, así como "ni se cotizan ni se tributan".