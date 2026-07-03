CCOO CyL pide a la Junta aclarar una instrucción verbal de Cultura para supervisar todas las publicaciones en redes

VALLADOLID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla y León, a través de su Fundación Jesús Pereda, ha expresa su "profunda preocupación" ante la información trasladada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato sobre una supuesta instrucción verbal de la Consejería de Cultura para que las publicaciones en redes sociales de las instituciones culturales dependientes de la Junta sean supervisadas previamente antes de su difusión, algo que no ocurría anteriormente.

Para el sindicato, estos hechos suponen una "injerencia incompatible" con la autonomía profesional que debe regir el funcionamiento de las instituciones culturales públicas y un precedente que no puede normalizarse en una sociedad democrática.

CCOO Castilla y León, a través de un comunicado recogido por Europa Press, recuerda que en esta comunidad ya se vivió durante la anterior legislatura episodios que despertaron una profunda preocupación en el ámbito cultural. "Las controversias en torno a la cancelación o revisión de actividades culturales, las presiones sobre determinadas programaciones y el cuestionamiento de la autonomía de instituciones y profesionales generaron un amplio rechazo social y evidenciaron el riesgo de convertir la cultura en un instrumento sometido al control político".

Y es que la organización sindical que preside Ana Fernández de los Muros advierte de que la libertad cultural no desaparece de un día para otro. "Empieza a erosionarse cuando se introducen mecanismos de supervisión previa, cuando se instala la desconfianza hacia los profesionales o cuando determinadas expresiones culturales necesitan el visto bueno del poder político para poder difundirse".

El presidente de la Fundación Jesús Pereda, Luis Fernández Bayón, afirma que "la cultura no necesita tutela política, necesita libertad, autonomía profesional y confianza en quienes la hacen posible cada día. Cualquier paso en dirección contraria supone empobrecer nuestra democracia".

Fernández Bayón añade que "Castilla y León no puede volver a recorrer caminos que ya provocaron una enorme preocupación en el sector cultural. Defender la libertad de creación y de expresión no es una opción ideológica; es una obligación democrática".

Al tiempo, CCOO Castilla y León ha mostrado todo su apoyo a los trabajadores de las instituciones culturales públicas y ha reclamado a la Consejería de Cultura que aclare de forma inmediata esta información y garantice que la comunicación, la programación y la actividad cultural seguirán desarrollándose con plena independencia profesional.

Para la Fundación Jesús Pereda "defender la cultura libre es defender una ciudadanía crítica, plural y democrática. Y esa seguirá siendo una de las señas de identidad de CCOO Castilla y León y de dicha institución, cuya labor se centra precisamente en promover el pensamiento crítico, los derechos culturales y el acceso libre a la cultura".