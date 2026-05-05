CCOO CyL reclama una nueva ley de Prevención de Riesgos Laborales tras el fallecimiento de un operario en la VA-20

VALLADOLID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO en Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, ha reclamado una nueva ley de Prevención de Riesgos Laborales y a las empresas "cumplir con criterios y normas" para que no aumente la "epidemia silenciosa" en la que se ha convertido la siniestralidad laboral.

La dirigente sindical ha lamentado la muerte de un trabajador ayer en las obras de la VA-20 en Valladolid y, en su memoria, se ha guardado un minuto de silencio durante la concentración que se ha celebrado en Valladolid para reclamar mayor financiación para el sistema de dependencia

"Hay que tomar cartas en el asunto y ahí las empresas también, los empresarios, tienen que poner de su parte para que esto deje de suceder", ha finalizado.