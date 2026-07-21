CCOO demanda a las cuatro universidades públicas ante el TSJCyL por "bloquear" la negociación del convenio de docentes

VALLADOLID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) contra las cuatro universidades públicas de la Comunidad ante el "bloqueo sistemático" en la negociación del III Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador (PDI) laboral, un conflicto que afecta a más de 6.200 trabajadores.

A pesar de que las negociaciones se iniciaron en noviembre de 2017, la mesa negociadora ha permanecido "paralizada casi por completo" desde mayo del 2023, ha señalado la organización a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La única reunión de la Mesa de Negociación se celebró el pasado 4 de febrero de 2026, y tras una mediación impulsada por CCOO ante el Serla, un encuentro en el que las organizaciones sindicales presentaron una propuesta unitaria en materia retributiva para homologar los sueldos del personal docente e investigador de Castilla y León con los de la mayoría de las comunidades autónomas.

Desde entonces, las universidades han mantenido un "silencio inaceptable", no han convocado ninguna reunión, y no han dado respuesta alguna a la propuesta sindical, lo que ha mantenido el proceso "bloqueado".

Mediante la demanda judicial interpuesta, la FE-CCOO Castilla y León pide al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad que adopte una serie de medidas para desbloquear la situación.

Entre ellas, fijar un calendario obligatorio de negociación para que las universidades públicas deberán sentarse a negociar de forma inmediata, a través de una agenda de reuniones con una programación mínima de seis meses.

También reclaman obligar a participar en la mesa negociadora a la Consejería competente de la Administración autonómica, un punto en el que CCOO ha recordado que, en virtud de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), el Gobierno autonómico tiene la competencia y la obligación legal de garantizar la suficiencia financiera de las universidades.

La Secretaría de Universidad de CCOO ha recalcado que la representación social "no puede tolerar la devaluación de las condiciones laborales del PDIL ni la paralización del reconocimiento de sus derechos".