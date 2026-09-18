CCOO denuncia reiterados retrasos en el cobro de las nóminas del servicio del CAU de SACyL

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios de CCOO Castilla y León ha denunciado la situación que viene sufriendo la plantilla del Centro de Atención a Usuarios (CAU) del SACyL, gestionado por la empresa CISGA, por los continuos retrasos en el abono de las nóminas y las pagas extraordinarias.

Esta situación ha llevado al Comité de Empresa a convocar una asamblea para valorar posibles medidas a adoptar. En los últimos cinco años se han producido 31 retrasos en los pagos, habiéndose abonado la nómina del pasado mes de agosto el 17 de septiembre.

El servicio del CAU da soporte a más de 40.000 profesionales de la sanidad pública de la Comunidad distribuidos en 3.910 centros sanitarios. CISGA volvió a resultar adjudicataria de este contrato a principios de 2025 por un periodo de cinco años, hasta 2030, con un presupuesto estimado de 13 millones de euros, lo que supuso la ampliación de la plantilla de 52 a 62 personas trabajadoras.

Desde la organización sindical, a través de un comunicado recogido por Europa Press, se ha señalado que estos retrasos han afectado tanto al abono de las mensualidades como a las pagas extraordinarias, incumpliendo el artículo 47 del Convenio Estatal de Contact Center. En concreto, las pagas extraordinarias de diciembre de 2025 y junio de 2026 han sido abonadas fuera del plazo establecido, y la empresa se ha negado a abonar los intereses derivados de este retraso, pese a lo previsto en la normativa laboral.

Tras las consultas realizadas por el Comité de Empresa, tanto el SACyL como la Junta de Castilla y León han confirmado que los pagos del contrato a CISGA se realizan mensualmente en tiempo y forma, por lo que las demoras no pueden atribuirse a incumplimientos de la Administración. El sindicato ha destacado que la calidad de la prestación se sostiene gracias al compromiso de la plantilla, aunque ha advertido de que la inseguridad económica favorece la rotación de profesionales, lo que termina repercutiendo en el servicio.

Finalmente, CCOO ha reclamado a las administraciones contratantes que velen por el cumplimiento de las obligaciones laborales de la empresa adjudicataria y adopten las medidas necesarias para evitar que se repitan estos hechos. Asimismo, ha exigido a CISGA que regularice de inmediato el pago de los salarios y las pagas extraordinarias y garantice que no vuelvan a producirse nuevos retrasos