CCOO denuncia que sólo hay dos médicos en la cárcel de Topas cuando la Relación de Puestos de Trabajo contempla nueve

SALAMANCA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha alertado del "momento crítico" que atraviesa la sanidad penitenciaria en España, con especial incidencia en Castilla y León y en el Centro Penitenciario de Topas, donde la situación ha alcanzado niveles de "precariedad brutal", ya que la Relación de Puestos de Trabajo contempla nueve médicos y solo hay dos plazas ocupadas.

Según datos oficiales del Ministerio del Interior, que ha compartido CCOO, actualmente solo se cubre en torno al 30 por ciento de las plazas de médicos en las prisiones españolas.

"Esta grave carencia de personal sanitario", han asegurado desde el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press, "tiene un impacto directo en el funcionamiento diario de los centros penitenciarios".

"La sanidad penitenciaria en España está al borde del colapso, y lo que ocurre en Topas no es una excepción, es el reflejo de un problema estructural que llevamos años denunciando" han subrayado el sindicato.

Asimismo, CCOO ha asegurado que no se puede garantizar "ni la salud de los internos ni la seguridad de los trabajadores con plantillas" médicas al 30 por ciento, a lo que ha añadido que esta situación genera "una sobrecarga asistencial insostenible y una merma evidente en la calidad del servicio sanitario".

A nivel estatal, han resumido, el problema "es estructural", ya que "de 507 plazas existentes, solo 152 están cubiertas frente a 355 vacantes".

Para CCOO es urgente que la Junta de Castilla y León asuma dichas competencias, "lo que permitiría equiparar las condiciones laborales del personal sanitario penitenciario con las del sistema público de salud", han añadido.