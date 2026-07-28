CCOO se desmarca del acuerdo en Educación en CyL y lo tacha de "teatro exprés estival" sin "mejoras sustanciales"

VALLADOLID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO Castilla y León (Feccoocyl) ha rechazado el acuerdo suscrito entre la Consejería y tres de los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial --CSIF, ANPE y STECyL-- al considerarlo un "teatro exprés estival" que no recoge "medidas sustanciales".

A través de un comunicado, el sindicato ha insistido en que la propuesta es "inaceptable", "alejada de la buena fe y de las condiciones laborales que exige el profesorado de la comunidad".

Respecto al reconocimiento de la función tutorial, la Consejería propone un complemento económico de 60 euros con un calendario de implantación de tres años, pero "sin aplicar horas lectivas para el desempeño de esta función y remitiendo su reconocimiento horario a una negociación futura sin concreción alguna de fechas ni condiciones".

Para CCOO, el objetivo real de esta fórmula es "inaplicar de forma definitiva el reconocimiento del trabajo de tutores dentro de su horario lectivo, convirtiendo una demanda histórica en un gesto cosmético sin efecto práctico en las aulas".

En cuanto a la reducción de la jornada lectiva para el profesorado mayor de 55 años, la propuesta de la administración "retrasa" hasta el curso 2031-2032 la aplicación completa de las tres horas de reducción para los mayores de 60 años, mientras que el profesorado de 55 años "no vería aplicada ninguna reducción hasta el curso 2028-2029, y únicamente de una hora".

A este calendario, que CCOO considera "excesivo e inasumible", se suman una serie de requisitos que, a su juicio, "limitan la aplicación efectiva de la medida y la someten a la arbitrariedad y la desigualdad entre el profesorado".

El sindicato rechaza "de plano" que esta reducción se aplique tomando como referencia "la horquilla de excepcionalidad prevista en la norma", y exige que se aplique directamente sobre el horario ordinario del profesorado, para garantizar su "reconocimiento efectivo y su cómputo en los cupos de recursos humanos de los centros".

En este contexto, ha criticado a CSIF, ANPE y STECyL al considerar que, "lejos de defender la propuesta conjunta", han avalado "la pantomima" para dar a la Consejería "un balón de oxígeno a costa de las condiciones laborales de los docentes de Castilla y León".

En este sentido, CCOO ha advertido de que el acuerdo propone una vigencia de cuatro años cuando el calendario de aplicación de las medidas supera el plazo, lo que, en sus palabras, "evidencia la escasa voluntad real de la Consejería de aplicar algunas de ellas".

Ante este nuevo panorama, la federación ha anunciado que "mantendrá e intensificará" las acciones sindicales para informar al profesorado, "sin renunciar a ningún escenario de movilización".