CCOO destaca la bajada del paro y reclama más estabilidad, menos temporalidad y proteger el poder adquisitivo

VALLADOLID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras ha destacado la favorable evolución del mercado laboral de Castilla y León tras la bajada del paro en 5.600 personas en términos EPA y un incremento de la ocupación en 28.500 si bien ha hecho especial hincapié en la calidad de los puestos de trabajo creados, en la estabilidad laboral y en la mejora de las condiciones de las personas trabajadoras.

En este sentido, el sindicato ha llamado a aprovechar la "evolución positiva" del empleo en Castilla y León para seguir avanzando en la reducción de la precariedad y en la consolidación de un mercado laboral con derechos.

CCOO ha incidido por otro lado en que la tasa de desempleo de las mujeres está casi dos puntos por encima de la de los hombres --9,38 por ciento frente a un 7,5 por ciento-- y ha recordado que las féminas sufren una mayor temporalidad y parcialidad no deseada "por desempeñar sus funciones en los sectores más precarios, como el de servicios o el de los cuidados".

A esto ha añadido que el colectivo de jóvenes sigue padeciendo el exceso de desempleo con un 22,79 por ciento en segundo trimestre.

CCOO ha pedido además que la mejora del empleo vaya acompañada de una mejora del poder adquisitivo y ha advertido al respecto de que la subida de los combustibles tendrá un impacto sobre los precios y sobre la economía de los hogares, "por lo que se deben impulsar los salarios y extender las cláusulas de garantía salarial en los procesos de renovación de los convenios colectivos".

Por último, ha incidido en que la temporalidad, especialmente en las administraciones públicas, sigue siendo uno de los principales retos pendientes y ha explicado que mientras el sector privado ha reducido esta tasa, con un 11,1 por ciento, tras la entrada en vigor de la reforma laboral, en el empleo público sigue siendo elevada y alcanza el 29 por ciento, por lo que el sindicato ha reclamado medidas para corregir esta situación y garantizar un empleo público más estable.