CCOO espera acercar a más de 8.000 jóvenes de CyL su formación para la emancipación y la estabilidad laboral

De izquierda a derecha, Patricia Santamaría, Yohana de los Ríos y Alberto Bustos. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras espera llegar a entre 8.000 y 10.000 jóvenes de Castilla y León con su programa de formación para la emancipación y la estabilidad laboral que procura proporcionar herramientas para lograr estos objetivos.

Así lo han explicado la responsable de Juventud de CCOO en Castilla y León, Yohana de los Ríos, quien ha estado acompañada de la coordinadora del programa en la Comunidad, Patricia Santamaría, y el técnico de la iniciativa en Valladolid, Alberto Bustos.

De los Ríos ha explicado que el programa, completamente gratuito, va dirigido a personas de entre 16 y 35 años y no solamente ofrece formación y herramientas prácticas, sino que busca "mejorar la calidad de vida de los jóvenes y frenar, sobre todo, la inmigración forzada por falta de oportunidades".

La responsable de Juventud del sindicato ha incidido en que la situación de los jóvenes en Castilla y León es "preocupante" ya que, según la Encuesta de Población Activa (EPA), el 23 por ciento de la población joven de entre 16 y 24 años está en desempleo, pero además el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España señala que el 45,9 por ciento de los jóvenes está sobrecualificado para el trabajo que desempeña y que un 10,4 lleva buscando empleo más de tres meses.

De la misma forma, ha asegurado que "es igualmente preocupante" todo lo que se refiere a la emancipación, con sólo el 9,4 por ciento de los jóvenes nacidos en Castilla y León que ha logrado emanciparse, la mayoría viviendo en alquiler o compartiendo piso, con sólo el 30,7 por ciento sin hipoteca y un 27,2 por ciento que sí, a lo que se suma un salario anual que ronda los 9.000 euros, la subida de la vivienda y de los suministros.

"Como resultado, el 30,9 por ciento de los jóvenes está en riesgo de exclusión social", ha agregado Yohana de los Ríos, quien ha invitado a todos los jóvenes de Castilla y León a acercarse al programa de juventud de Comisiones y Foremcyl, en el que recibirán la atención personalizada y el acompañamiento "en su camino hacia la emancipación y la estabilidad laboral". Por eso, ha hecho un llamamiento a que los centros educativos o asociaciones de padres de alumnos se pongan en contacto con ellos si no lo ha hecho el sindicato para acercarse a sus jóvenes estudiantes.

Precisamente Alberto Bustos ha destacado la importancia de este programa, con cifras significativas, ya que el compromiso adquirido con la Junta de Castilla y León (se desarrolla fruto del Diálogo Social) es llegar a unos 4.000 jóvenes, pero ha asegurado que se llegará a entre 8.000 y 10.000 que, junto con el efecto multiplicador que puede tener, proporciona más capacidad a muchos jóvenes para decidir sobre su vida.

La iniciativa, que se desarrolla fundamentalmente de octubre a mayo pero que también ofrece atención personalizada y otro tipo de recursos, trata de generar herramientas para que los jóvenes de Castilla y León "tengan más sencillo acceder a un buen empleo, tengan más sencillo enfocar bien su formación, atendiendo a sus capacidades, a sus necesidades y también al mercado laboral, y por supuesto frenar el abandono de la formación y no se quede únicamente en la formación obligatoria".

En este sentido, Bustos ha recordado que en Formación Profesional, ámbito en crecimiento, el abandono de los estudios su modalidad básica es del 43 por ciento, "que es muchísimo", pero además en el caso del Grado Medio es de un 33 por ciento y en el Superior de entre el 20 y el 22.

ACTIVIDADES

Así, el programa tiene como acciones más destacadas el desarrollo de una serie de talleres de formación, información y orientación en los centros educativos con un enorme abanico de posibilidades, desde enseñar qué estudiar o en qué trabajar, cómo hacer un currículum, una entrevista, manejarse con las nuevas tecnologías o cómo buscar empleo en España o fuera de España, algo que ha asegurado que es "muy demandado" por parte de decenas de centros educativos en toda la Comunidad.

Los talleres se imparten de manera presencial o a distancia con el fin de llegar a todas las provincias y también al medio rural, donde habita el 25 por ciento de los jóvenes de la Comunidad. Además, cada 15 días se edita un boletín informativo con ofertas de empleo públicas, privadas, cursos, jornadas, pistas y herramientas para apoyar también la búsqueda de empleo. "Está llegando a miles de jóvenes que además generan un efecto multiplicador porque estos jóvenes lo envían a otro, lo ponen en el panel de información del instituto, por tanto, los jóvenes están teniendo mucha y actualizada información", ha señalado.

Además, hay un ámbito de atención individualizada para quienes requieran información específica para su realidad, necesidades y características, ya que los talleres tienen un público de entre 30 y 50 personas pero "la realidad de cada joven tiene que ser atendida".

Como complemento a todo ello, el sindicato cuenta también espacios digitales, MOOCs (cursos online masivos y abiertos) y se participa en foros, ferias, espacios networking, también con otras organizaciones sociales, lo que genera "sinergia" porque el objetivo es común con otros actores del ámbito laboral y del social.

En este contexto, Alberto Bustos ha advertido de la "sobreinformación" que tienen muchas veces los jóvenes y, de lo que se trata, es de "atinar" con lo que necesitan porque día a día se reciben "miles de estímulos" y las personas a veces no son capaces de procesarlos.

"En definitiva, queremos contribuir a generar esos procesos de emancipación tan compleja y hacerlo además con una dinámica muy participativa, en la que los propios jóvenes se impliquen, sean partícipes y sean protagonistas, no creemos simplemente en que hay que hacer cosas para la juventud, sino con la juventud", ha apuntado.

ÁMBITOS MÁS DEMANDADOS

Para ello se llevan a cabo estas actividades, que entre sus ámbitos más demandados por los centros educativos tienen los talleres denominados Empleo 2.0 sobre el uso de Internet para buscar trabajo, en el que además se trata de advertir de los riesgos que muchas veces se tienen en ella y en las redes sociales sin ningún tipo de control.

"El objetivo es doble, favorecer la búsqueda de empleo en Internet, pero también dar herramientas para protegernos de la sobreinformación, como decía, de los bulos, de los fakes, de los fraudes por Internet, a los cuales todos estamos expuestos, pero especialmente la juventud", ha concretado.

Por otro lado, ha explicado que también se demanda mucho potenciar una serie de habilidades esenciales como el trabajo en equipo, currículum, entrevista o gestión del tiempo, pero con un tema concreto que este año se está pidiendo mucho como es el de saber expresarse y hablar en público, algo que se está perdiendo con llegada de la inteligencia artificial.

Finalmente, otro de los asuntos demandados es el de información sobre la Formación Profesional, en el que la juventud cada vez muestra más interés, para el que hay empleo, "bien pagado en muchos casos", y en el que se observa carencia de trabajadores.

Con todo ello se intenta "corregir" el abandono temprano de la formación, algo que preocupa mucho al sindicato, al igual que la diferencia entre oficios masculinos y femeninos, con algunas formaciones con clases enteras llenas sólo de chicos y otras sólo de chicas.

"Pensamos que es un reto que todos y todas tenemos ir igualando este espacio de oportunidad, porque no existen oficios para hombres, ni para mujeres, ni colores para hombres, ni para mujeres, ni una sociedad para hombres y para mujeres", ha añadido el técnico de Comisiones, que ha señalado el "empeño" en corregir esta realidad.

Por otra parte, Alberto Bustos ha incidido en que el programa también permite que los jóvenes se acerquen a organizaciones sociales y que se impliquen socialmente, cosa que ha asegurado que muchos hacen frente a lo que en ocasiones se dice.